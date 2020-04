Bpost zet rem op pakjesafhalingen

Toch ligt de maatregel gevoelig bij de winkelketens. Sinds Paasmaandag rekent Bpost professionele klanten 25 cent extra aan per geleverd pakje, net op het moment dat webshops de enige bron van inkomsten voor de gesloten winkelketens zijn. ‘Ik ga niemand met de vinger wijzen. Maar we hopen dat het volgende week weer in orde is', zegt Torfs.