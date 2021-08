Bradeerprijzen voor olietransport duwen Euronav in het rood

Euronav moet een van de weinige bedrijven op de beurs van Brussel zijn waarvoor het tweede kwartaal van vorig jaar, in volle lockdownperiode, beter was dan het tweede van dit jaar. Toen boekte Euronav een superkwartaal dankzij hoge vrachttarieven. Het grote en plotse overaanbod van olie maakte dat oliebedrijven hun waar doelloos lieten ronddobberen op zee in afwachting van een koper.

Maar het tij keerde snel. In het voorbije tweede kwartaal ging de olietankerrederij gebukt onder historisch lage vrachttarieven. In april-juni verdiende Euronav met zijn VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) die op de spotmarkt worden aangeboden (in de Tankers International Pool), gemiddeld nog maar 11.000 dollar per dag. Dat was vorig jaar nog 81.500 dollar. Ook het gemiddeld vrachttarief voor de Suezmax-tankers (120.000-200.000 ton) vielen ruim 50.000 dollar lager uit dan vorig jaar.