Brazilië onderschept 770 kilo cocaïne op weg naar Antwerpen

In de Braziliaanse haven van Santos troffen de douanediensten tijdens acties op 5 en 6 december meer dan een ton cocaïne aan in drie containers.

770 kilogram cocaïne was bestemd voor de haven van Antwerpen, bevestigt een verantwoordelijke bij het Container Control Programme van de Verenigde Naties zondag. De drugs werden in de Braziliaanse haven Santos met de hulp van scans en drugshonden gevonden in drie containers. Er werden geen verdachten gearresteerd, berichten Braziliaanse media.

Twee ladingen waren volgens de Braziliaanse diensten bestemd voor de Antwerpse haven. In een container met een lading stalen staven werd 444 kg cocaïne aangetroffen, in een andere container met oploskoffie zat 326 kg cocaïne in plastic zakken en kartonnen dozen. In een derde container zaten acht zakken met een totaal gewicht voor 259 kg, bestemd voor de haven van Rotterdam met als eindbestemming Duitsland.