Brusselse haven botst op limieten

De haven van Brussel boekt recordresultaten, de containterminal piekt en er lopen tal van investeringsaanvragen binnen. Er is een groot probleem: tekort aan grond. Maar daar wordt aan gewerkt, zegt het Brusselse havenbestuur.

De haven van Brussel boekte vorig jaar een recordoverslag van 5,2 miljoen ton. Peanuts in vergelijking met Antwerpen, Zeebrugge of Gent. Maar voor een haven van 107 hectare, met amper 14 km waterweg en 200 bedrijven is die nieuwe stijging met 7,7 procent best opmerkelijk. Het toont aan dat bedrijven voor bepaalde trajecten en producten steeds meer naar een binnenvaarthaven als Brussel kijken.

Brussel is vooral een overslaghaven van bouwmaterialen. Die zijn goed voor 60 procent van de totale overslag. Andere belangrijke pijlers zijn olieproducten en containers. In de toekomst wil de haven zich nog meer profileren als exporthaven voor Brussels schroot, sloopafval, glas en werfgrond van grote bouwprojecten.

Containerterminal

De containeroverslag op de containerterminal van Trimodal Terminal Brussels (TTB) in Schaarbeek steeg met 19 procent. 'Ondanks het wegvallen van twee grote contracten - Ceres en Suez-Sita - slaagden we er toch in om te groeien', zegt Kobe Govaerts van TTB. 'Het afgelopen halfjaar zagen we de vraag van nieuwe klanten stijgen met 20 tot 30 procent.'

TTB vaart met eigen schepen vanuit Brussel naar Antwerpen en La Louvière en is eigendom van het Waalse staalbedrijf Duferco, het havenbedrijf Stukwerkers en het Nederlandse HTS Transport. Het bedrijf vervoert textiel, papier, staal, karton- en glasafval, bier en boomstammen en ziet vooral een stijgende vraag vanuit Antwerpen.

Govaerts: 'In juni starten daar de Oosterweelwerken en dat zal langere files creëren. Bovendien is de transittijd om goederen te lossen en te laden op onze terminal veel kleiner dan in de Antwerpse haven. Grote Antwerpse expediteurs kiezen daarom voor hun klanten voor overslag in de Brusselse regio.'

Geen file op het water

Govaerts onderzoekt ook een spoorverbinding met Zeebrugge, op vraag van het Chinese Cosco dat in de kusthaven de maritieme containerterminal nieuw leven inblaast. 'Uitbreiding is noodzakelijk. Vorig jaar behandelden we op onze terminal net geen 37.000 containers. Maar 45.000 is ons saturatiepunt.'

'Het grote probleem is dat we potentiële investeerders geen nieuwe terreinen kunnen aanbieden in de haven, want we hebben ze niet. Alfons Moens Directeur-generaal haven van Brussel

Dit jaar wordt gestart met de verlenging van de kaai en de uitbreiding van de terminal. 'Midden 2020 moet het klaar zijn, net op tijd.' De kaaimuur wordt gefinancierd door het havenbestuur. 100 meter kaai kost al snel 1 miljoen euro.

Maar niet alleen de containerterminal botst op zijn limieten. Ook de haven zelf heeft zijn saturatiepunt bereikt.

'Het kanaal blijft de enige weg in Brussel waar vandaag geen file is. We kunnen het verkeer zelfs nog verdubbelen. Maar dan hebben we meer plaats nodig', zegt Alfons Moens, directeur-generaal van het Brussel havenbedrijf. 'Het grote probleem is dat we potentiële investeerders geen nieuwe terreinen kunnen aanbieden in de haven, want we hebben ze niet. We krijgen veel vragen van bedrijven die zich langs het kanaal willen vestigingen. Maar de vraag is hoger dan het aanbod.'

Aankoop gronden

Het Brussels havenbedrijf kocht recent 2,3 hectare grond in de buurt van de Budabrug. Aanvankelijk was daar een terminal gepland voor de overslag van tweedehandsauto's. Maar dat project werd na drie aanbestedingen afgeblazen. Er wordt ook onderhandeld over de aankoop van nog eens 6 hectare extra gronden in de buurt.

5,2 miljoen ton Haven van Brussel De totale overslag in de Brusselse haven

Moens: 'We kregen investeringsvragen van bedrijven uit de recyclagesector en uit de sector van de recuperatie van grondstoffen. Maar die gronden zullen ten vroegste in 2020 bouwrijp zijn.' Daarna is de plaats langs het kanaal 'opgebruikt'.

Wat wel nog in aanmerking komt als mogelijk havengebied is Schaarbeek-Vorming, het 40 hectare grote voormalige vormingsstation van de NMBS. Moens: 'Die site zouden we kunnen ontwikkelen als logistieke zone voor onze containerterminal in de buurt.'

Nog een decennium geduld

De uitbreiding van de haven naar Schaarbeek-Vorming staat al lang op de wishlist van het havenbestuur. Momenteel zijn onderhandelingen bezig om het via een overheidsaankoop naar de haven van Brussel door te spelen. Maar ook de privésector is geïnteresseerd.