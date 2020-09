Chemicaliën nieuwe groeimotor voor logistieke reus H.Essers

H.Essers neemt het Noors-Franse Tank Management over, een specialist in vloeibare bulk met 40 miljoen euro omzet. In sneltreinvaart bouwt de Limburgse logistieke speler een nieuw segment uit dat nu al 100 miljoen van de 746 miljoen euro omzet vertegenwoordigt.

De grootste private werkgever van Limburg en een van de grootste logistieke spelers van het land wordt in alle stilte een belangrijke speler in een voor hem nieuw subsegment van de logistieke sector: het vervoer en de behandeling van chemische vloeistoffen. Begin 2018 nam H.Essers al Huktra over van de West-Vlaamse familie Van Poucke, een logistiek bedrijf zonder wielen maar met 900 speciale ‘isotanks’ om chemicaliën te transporteren.

H.Essers doet nu de oefening over met de overname van het Noors-Franse Tank Management. Dat familiebedrijf draaide vorig jaar 40 miljoen euro omzet en beschikt over 800 tanks voor vloeibare bulk. Huktra was in 2019 al gegroeid van 50 naar 60 miljoen euro omzet, zegt CEO Gert Bervoets. Met deze overname erbij bedraagt de omzet in dat segment nu 100 miljoen euro, zowat 15 procent van de groepsomzet. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.

H. Essers in cijfers Logistieke speler gespecialiseerd in farma, chemie, bouw en infrastructuur, diefstalgevoelig stukgoed. Omzet: 746 miljoen euro (2019). Gemiddelde jaarlijkse groei: 10 procent (tot 2019). Ebitda-marge: 12 procent. 6.600 werknemers in 19 landen, van wie 4.300 in België. Vloot van 1.470 trekkers, 3.340 trailers en 2.000 isotanks. Volledig in handen van de familie Essers. CEO: Gert Bervoets

Belangrijker nog is de geografische dekking van Tank Management. Terwijl Huktra, dat langzaam maar zeker wordt omgedoopt naar H.Essers, vestigingen heeft in België, het VK, Italië en Spanje, is Tank Management aanwezig in Oslo, Le Havre, Rotterdam en Milaan. ‘Zo krijgen we meer dekking, belangrijk om echt grote klanten zoals Bayer of BASF, binnen te halen’, zegt Bervoets. ‘Die werken niet graag met meerdere partners op verschillende bestemmingen. Ik sluit daarom niet uit dat we nog overnames doen.’

IT-gestuurd magazijn

Hoewel H. Essers bij het grote publiek vooral bekend is van de rode vrachtwagens op de snelwegen - 1.470 trekkers en 3.050 opleggers - zijn de Genkenaars actief tot in Argentinië, Turkije en Dubai. Niet zozeer met het vervoer van gewone 'commodity'-goederen, maar met de hoogtechnologische logistiek van geneesmiddelen, chemische stoffen en diefstalgevoelige goederen, zoals sigaretten en sportschoenen. Die worden behandeld in slimme, IT-gestuurde magazijnen in heel Europa - samen al meer dan 1 miljoen vierkante meter. Gekoeld, aangepast aan de strenge Seveso-normen voorde chemie en streng bewaakt vanop afstand. Het bedrijf verzorgt ook treintransporten van en naar China.

H.Essers vervoert al een kwart van vracht per trein Het is opvallend dat H.Essers bij de grootste twee overnames van de voorbije twee jaar geen vrachtwagens (‘wielen’) overnam, maar tanks. Die isotanks hebben dezelfde afmetingen als standaardcontainers en kunnen zowel op vrachtwagen als op schip en trein.

Volgens Bervoets is het een bewuste strategie te kiezen voor intermodaal transport, een slimme combinatie van vervoer per vrachtwagen, trein of schip. ‘Het past in onze duurzaamheidsaanpak, maar de dure files spelen uiteraard ook een rol. Vrachtwagens gebruiken we almaar vaker alleen voor het voor- en natraject. Op de hoofdlijnen worden dat treinen en schepen. Waar we enkele jaren geleden nog maar 10 tot 15 procent per trein of schip konden vervoeren, is nu al 45 procent van ons materieel multimodaal inzetbaar. Dat moet over enkele jaren 70 procent worden. In volume vervoeren vandaag 25 procent via het spoor.’

‘De trein geeft ons en onze klanten ook meer zekerheid. Tijdens de coronacrisis stonden onze vrachtwagens wel eens voor gesloten grenzen. Ook sommigen luchtlijnen, naar China bijvoorbeeld, vielen weg. Maar treinen zijn blijven rijden.’

In maart kwam H.Essers nog in het nieuws met een investering van 30 miljoen in een containerterminal naast het Albertkanaal, op de voormalige Ford Genk-site. Samen met de Hasseltse bouwgroep Machiels wordt het eigenaar en uitbater van de terminal. De zogenaamde Port of Limburg zal op kruissnelheid het equivalent van 175.000 vrachtwagens van de weg halen.

De expansiedrift, die Bervoets sinds 2013 nog intensifieerde, levert H.Essers al jaren een niet te stuiten jaarlijkse groei op van zo'n 10 procent. Vorig jaar klom de omzet naar 750 miljoen euro, van 571 miljoen euro in 2016.

‘Er zijn in België niet zoveel spelers die kunnen wat wij kunnen.' Gert Bervoets CEO H.Essers

‘Er zijn in België niet zoveel spelers die kunnen wat wij kunnen’, zegt Bervoets. ‘Het transport, de opslag en de behandeling van chemicaliën zijn logistiek redelijk complex, omdat de veiligheidsvereisten zo hoog zijn. In onze magazijnen zijn per type chemicaliën - soms zelfs in aparte compartimenten - speciale sprinklerinstallaties geplaatst. Sommige producten kunnen maar bewaard worden in een beperkt temperatuurbereik. Ook het afvullen van de grote tanks in kleinere recipiënten gebeurt onder strikte temperatuur- en drukvoorwaarden. En ons personeel dient uiteraard de aangepaste opleiding en certificaten te hebben.’

Coronaherstel