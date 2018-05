Chinezen investeren fors in Zeebrugge

Het Chinese Lingang investeert 85 miljoen euro in een logistiek park in Zeebrugge.

De Chinese groep Lingang , die in handen is van de Chinese overheid, zal in de maritieme logistieke zone in de achterhaven van Zeebrugge, op een oppervlakte van 30 ha, een logistiek diensten- en distributiepark uitbouwen waarbij internationale en Chinese logistieke spelers zullen worden ingeplant.

De groep gaat nauw samenwerking met het Chinese Cosco dat in Zeebrugge een containerterminal uitbaat. Lingang wil vooral Chinese bedrijven aantrekken die actief zijn in automotive, voeding, onderdelen en e-commerce.

Verwacht wordt dat de eerste fase van het project volgend jaar van start gaat. De uitbouw van het totale project zal twee tot drie jaar in beslag nemen. Meer details zijn voorlopig niet bekend. Lingang is een grote ontwikkelaar van distributiezones die wereldwijd actief is. In Europa heeft het vestigingen in Helsinki en Stockholm.