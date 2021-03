Colis Privé bestormt Belgische pakjesmarkt

Het wordt dringen op de Belgische pakjesmarkt. Na het Zweedse Budbee duikt ook het Franse Colis Privé op als concurrent van Bpost en PostNL.

Dat het menens is met de intenties van Colis Privé, blijkt uit het feit dat de Fransen snel een sorteercentrum willen neerplanten in Willebroek. In juni moet het al operationeel zijn. Het centrum zal werk bieden aan ‘enkele tientallen mensen’, zegt Bart Sasse, de algemeen directeur van Colis Privé International.

Colis Privé is in Frankrijk een van de belangrijkste spelers in het leveren van pakjes van bedrijven aan consumenten. Het bedrijf, dat behoort tot de Hopps Group, de grootste private post- en pakjesbezorger van Frankrijk, brengt 63 miljoen pakjes per jaar aan huis via 3.800 bezorgers, en beschikt over vier grote hubs (Rijsel, Lyon, Ile-de-France en Orléans).

De pakjesbezorger heeft naar eigen zeggen een recordjaar achter de rug, dankzij de explosieve groei van de onlinehandel, en is nu op zoek naar uitbreiding. België en Luxemburg, en nadien Marokko, moeten ‘de eerste hubs voor internationale groei’ worden.

Leveren met elektrische wagens

Vanuit het nieuwe sorteercentrum in Willebroek wil Colis Privé zowel de Belgische als de Luxemburgse markt bedienen met 150 koeriers. De bedoeling is dat aantal geleidelijk op te drijven naar 450.

De sortering zal volgens Sasse 's nachts en 's ochtends gebeuren. Handelaars kunnen de 's avonds bestelde pakjes dan nog op tijd in het sorteercentrum krijgen, zodat ze daags nadien nog bij de consument afgegeven kunnen worden. De leveringen zullen plaatsvinden tussen 14 en 21 uur.

We zullen eerder helpen om de groei van de e-commerce op te vangen, dan dat we grote volumes zullen afpakken van andere spelers. Bart Sasse Algemeen directeur Colis Privé International

Het Franse koerierbedrijf engageert zich ook om samen te werken met onderaannemers met een vloot die voor 90 procent bestaat uit elektrische voertuigen. Met welke handelaars de pakjesbezorger zal samenwerken, kan Sasse nog niet bekendmaken. Het kan zowel gaan om winkels waarmee het bedrijf al samenwerkt in Frankrijk en die ook in België actief zijn, als om handelaars die alleen in België actief zijn, klinkt het.

Volgens het transportvakblad Flows is Colis Privé in Frankrijk de ‘bevoorrechte partner’ van de Amerikaanse gigant Amazon, maar Sasse benadrukt dat de komst naar België losstaat van Amazon. ‘Dit gebeurt niet in opdracht van Amazon. Wij staan open voor iedereen.’

Sterke groei lokt meer spelers

Colis Privé is overigens niet de enige koerier die de Belgische markt ontdekt. Vorige week maakte het Zweedse Budbee al bekend dat het de concurrentie met Bpost en PostNL wil aangaan. In de loop van het tweede kwartaal willen de Zweden starten in Vlaanderen en Brussel. Het bedrijf wil zich onderscheiden door alleen ’s avonds, tussen 17 en 22 uur, te leveren. Budbee start met drie hubs: Gent, Hasselt en Antwerpen.

Budbee wil net als Colis Privé ‘een belangrijke speler’ worden op de Belgische markt. Volgens Sasse van Colis Privé is de e-commercemarkt groot genoeg voor extra spelers. ‘Ik denk dat de extra capaciteit die we bieden welkom zal zijn’, klinkt het. ‘We zullen eerder helpen om de groei van de e-commerce op te vangen, dan dat we grote volumes zullen afpakken van andere spelers. De groei is sterk genoeg voor iedereen.’