Containeroverslag Rotterdam groeit fors

De Rotterdamse haven heeft een uitstekend jaar achter de rug. De goederenoverslag bereikt een recordhoogte. De containeroverslag groeide met ruim 12 procent.

Rotterdam boekte vorig jaar een totale overslag van 476 miljoen ton. Dat is 1,3 procent meer dan het jaar voordien en een absoluut record. Een van de belangrijkste redenen is de goede internationale economische groei en het feit dat grote rederijen voor de haven blijven kiezen. Daarmee pakt de concurrent van Antwerpen de groeitrend van voor 2016 opnieuw op.

Meer containeroverslag

De groei van de containertrafieken was vorig jaar de belangrijkste motor achter de groei van de Rotterdamse haven. De containeroverslag - in de meeste grote havens de belangrijkste groeimotor - groeide maar eventjes met 12,3 procent in volume tot 142 miljoen ton. Dat komt voor een stuk omdat de nieuwe containerterminals aan de (op zee opgespoten) Tweede Maasvlakte op kruissnelheid zijn gekomen en hun opstartproblemen, vooral softwareperikelen, achter zich hebben gelaten.

De containeroverslag groeide spectaculair. In 2014 zaten we vol, in 2017 zijn de nieuwe containerterminals op de Tweede Maasvlakte vol gaan meedraaien en nu zien we de resultaten. Allard Castelein Ceo Rotterdamse Havenbedrijf

'In 2014, 2015 konden we niet echt groeien omdat we vol zaten', vertelde topman Allard Castelein van het Rotterdamse Havenbedrijf deze morgen op de voorstelling van de jaarcijfers. 'In 2016 zijn de nieuwe terminals erbij gekomen en in 2017 zijn die goed gaan draaien.'

Door die groei heeft de Rotterdamse haven nu een marktaandeel van ongeveer 31 procent in de zogenaamde Hamburg-Le Havre range, de West-Europese containerhavens waar ook Antwerpen, Zeebrugge en Bremerhaven deel van uitmaken. Dat is het hoogste niveau sinds 2000. Antwerpen, dat vorig jaar ook een stevige containergroei van 4 procent liet optekenen, komt daar op een mooie tweede plaats met 23,7 procent.

Castelein: 'De containersector is van groot belang voor een haven omdat hij voor veel toegevoegde waarde zorgt. De container komt aan land, gaat ergens naar toe en er wordt iets met die goederen gedaan. Ik neem het voorbeeld van een Tesla die hier aankomt in een container en dan naar Noord-Brabant gaat om er verder nog iets mee te doen'.

Niet overal groei

Maar niet alles groeide. De overslag van de zogenaamde natte bulk (stookolie, ruwe olie, brandstoffen) - met 214 miljoen ton goed voor 46 procent van de totale overslag - daalde met 4,1 procent. Dat had vooral te maken met de sterke daling van de aanvoer van stookolie vanuit Rusland.

Ook de aanvoer van kolen daalde met 10 procent doordat er acht kolencentales werden gesloten - twee in Nederland en zes in Duitsland.

Uitdagingen

Voor dit jaar voorziet Castelein een verdere groei. 'Al zal de containeroverslag niet dezelfde uitzonderlijke groei kennen als in 2017. De belangrijkste uitdagingen voor de toekomst, aldus Castelein, zijn de brexit, de digitalisering en de vermindering van de CO2-emissie in de haven.

142 miljoen ton Containeroverslag De overslag van containers steeg met 12,3 procent tot 142 miljoen ton. Dat komt overeen met 13,7 miljoen teu (20-voet containers), een stijging van 11 procent.

Het Havenbedrijf steunt in dat verband de ambitie van de Nederlandse regering om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen in vergelijking met 1990. De Rotterdamse haven heeft voor die 'energietransitie' een aantal grote projecten op stapel gezet zoals een warmte-transportnetwerk, het transport en opslag van CO2 in lege offshore gasvelden en de omzetting van afval in groen methanol.