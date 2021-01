Containers en bananen redden Antwerpse haven

De trafiek in de Antwerpse haven ging in het coronajaar amper achteruit. Vooral de bloeiende containertrafiek kon de schade beperken.

De Antwerpse haven hield vorig jaar relatief goed stand. De totale goederenoverslag bedroeg 231 miljoen ton cargo, 3,1 procent minder dan in het recordjaar 2019. Dat bleek maandagochtend op de voorstelling van de jaarresultaten van de Antwerpse haven.

Vooral de bloeiende containertrafiek stutte de cijfers. Ondanks moeilijke maanden en geschrapte afvaarten in de lente boekte de containeroverslag vorig jaar een record van 12 miljoen TEU, 1,3 procent meer dan in 2019. De laatste drie maanden van 2020 waren het beste kwartaal ooit voor de containerbusiness in Antwerpen.

-3,1% daling trafiek antwerpse Haven De totale goederenoverslag in de Antwerpse haven ging vorig jaar 3,1 procent achteruit.

'Een vierde van de containers is gelinkt met de chemie', zei haventopman Jacques Vandermeiren. 'Zolang de motor van de chemie goed draait, heeft dat een positief effect.' Voorts profiteert de haven van de bloeiende economie in China aangezien veel Europese producten via Antwerpen richting oosten vertrekken. 'China kent een zeer sterk V-herstel. De consumptiekracht is heel snel hersteld. We zien de uitvoer naar China fors stijgen.'

Door de enorme vraag is er al een tijd een tekort aan containers en swingen de prijzen voor het transport de pan uit. 'De planning komt onder druk te staan', bevestigt Vandermeiren. 'Rederijen schrappen soms een haven om tijd te winnen. Daarom weten bedrijven in de haven nooit goed of en wanneer een schip zal toekomen.' Vandermeiren verwacht nog tot de zomer storingen.

Bananen

De andere segmenten in de haven gingen vorig jaar allemaal achteruit. Vooral de breakbulk (stukgoed) kreeg klappen (-16%) als gevolg van de coronacrisis en de toenemende wereldwijde handelsperikelen. Vooral staal leed onder de importtaksen van de Verenigde Staten, maar ook het autotransport had het moeilijk. De fruitsector floreerde wel. 'Zeker tijdens de eerste lockdown groeide de vraag naar bananen enorm', stelt Vandermeiren vast.

Dankzij het record in het containersegment hield de Antwerpse haven in 2020 naar eigen zeggen beter stand dan de meeste andere havens. 'Alleen de Chinese havens konden vorig jaar positieve cijfers voorleggen', zegt Vandermeiren. 'In Europa slaagde niemand daarin, behalve de collega's van Zeebrugge.' Dankzij de groeiende container- en lng-overslag steeg de trafiek in de West-Vlaamse haven vorig jaar met bijna 3 procent. Maar over de langverwachte fusieplannen met Zeebrugge, die binnenkort mogelijk afgerond worden, hield zowel Vandermeiren als de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA) de lippen stevig op elkaar.

Ineos

Voor 2021 verwacht Vandermeiren een groei in lijn met de Europese en mondiale handel. 'De groeicijfers voor de wereldeconomie variëren van 2 tot 5 procent. Als dat daadwerkelijk het geval is, stijgen onze cijfers gelijkaardig.' De havenbaas houdt wel rekening met de impact van de brexit. 'Er is een akkoord. Pas nu gaan we de echte gevolgen beginnen te zien.'

Er is een akkoord over de brexit. Pas nu gaan we de echte gevolgen beginnen te zien. Jacques Vandermeiren Topman Antwerpse haven

Een tegenvaller vormde de aankondiging van Ineos vorige week. Het Britse bedrijf stelt bijna de helft van zijn omstreden miljardeninvestering in de haven uit. 'Het is niet ongebruikelijk dat een bedrijf zijn investering herbekijkt en opsplitst in fases', sust Vandermeiren. 'Dat is geen reden voor ongerustheid. Het is nog altijd een project van meer dan 3 miljard euro.'