Coolblue gaat pakjes bezorgen met de fiets

Coolblue gaat vanaf de zomer in België fietskoeriers in dienst nemen. Die zullen een vast contract krijgen, en dus niet zoals bijvoorbeeld bij maaltijdbezorger Deliveroo op zelfstandige basis werken.

Coolblue levert nu al witgoed aan huis, maar gaat de ' last mile ' naar de klant nu ook zelf afleggen. Het bedrijf start daarvoor een eigen bezorgdienst per fiets.

Dat gebeurt vanaf vandaag al in het Nederlandse Eindhoven en Den Haag. 'In België starten we deze zomer', zegt Matthias De Clercq, manager van Coolblue België. Dat zal gebeuren vanuit depots in de steden.