Coronavirus vertraagt betaling aan Exmar

De Antwerpse specialist in maritiem vervoer en de transformatie van gassen betaalde een borg van een kleine 60 miljoen dollar toen het jaren geleden bij de Bank of China een lening van 200 miljoen euro aanging voor de bouw van de Caribbean FLNG. Dat drijvende platform, intussen Tango genaamd, zet op zee gas om in lng.

Maar Exmar moet nog wat langer wachten op de terugbetaling van het geld. 'De uitbraak van het Coronavirus in China veroorzaakt vertragingen in de afwikkeling van alle gestelde voorwaarden voor vrijgave van de borgstelling', stelde Exmar donderdagavond in een persbericht. 'Deze voorwaarden betreffen merendeels administratieve punten die niet kunnen opgelost worden tot de officiƫle heropening van de Administratie in China, die sinds het uitbreken van het virus gesloten was.'