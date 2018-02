DHL Brussel had vier keer meer jobs kunnen tellen

Tien jaar nadat DHL zijn Europese hub verhuisde van Brussel naar Leipzig, opent het een nieuw gebouw met vier keer meer capaciteit en 200 extra jobs. Reden tot euforie is er niet: door de verhuis liep Brussel 3.800 jobs mis.

Met veel bombarie ging donderdag de nieuwe Brussels Hub open: splinternieuwe hallen, 36.500 vierkante meter kantoren, sorteerinstallaties en opslag, goed voor een verviervoudiging van de capaciteit en een investering van 140 miljoen euro. De oude gebouwen even verderop liggen intussen tegen de vlakte. Daar konden 10.000 pakjes per uur gesorteerd worden, nu ligt de capaciteit op 42.000 per uur. Er zijn 200 laaggeschoolden extra aan het werk.

‘De Brusselse hub is vandaag groter geworden dan toen DHL de hub wegtrok naar Leipzig’, zo benadrukte Ken Allen, de CEO van DHL Express, die voor de gelegenheid naar Brussel kwam afgezakt. Alsof hij de dramatische beslissing van in 2008 nog eens extra wilde uitwissen.

Tien jaar geleden verhuisde DHL zijn Europese hub naar het Duitse Leipzig en gingen 1.500 jobs verloren. Vooral de beperking van het aantal nachtvluchten deed voor DHL de deur dicht.

Daarom blijven in de hoera-stemming toch nog enkele vragen onbeantwoord.

Van waar die sterke groei in Zaventem ondanks zijn degradatie tot regionale hub?

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Brussel enkel nog de Benelux en Frankrijk zou bedienen. ‘Maar gaandeweg zijn daar transitvluchten bijgekomen: vluchten die deze landen noch als startpunt noch als eindbestemming hebben - vaak intercontinentale vluchten’, zegt Koen Gouweloose, de directeur van de Brusselse DHL-hub.

‘Dat heeft te maken met de minder centrale ligging van Leipzig. Goederen vanuit Parijs naar onze hub in Cincinnati (VS) moeten bijvoorbeeld per vrachtwagen naar Brussel gebracht worden en daar op het vliegtuig geladen. Leipzig ligt te ver van Parijs.’

Daar komt bij dat de vraag de voorbije jaren met 10 procent per jaar steeg. ‘E-commerce speelt zeker een rol, maar ook B-to-B-zendingen zijn spectaculair gestegen.’

Waarom kan DHL zijn capaciteit nu plots wel maal vier doen, terwijl dat tien jaar geleden onmogelijk bleek?

Dat heeft te maken met het type nieuwe vliegtuigen die het vandaag inzet. Die zijn groter en geluidsarmer. Gouweloose: ‘Het aantal vluchten is niet uitgebreid, maar per vlucht wordt er veel meer vracht meegenomen. Door composietmaterialen zijn vliegtuigen ook lichter geworden en kunnen ze meer vracht vervoeren. De Boeing 727 waar we vroeger mee vlogen kon 15 ton meenemen, de 757 of een Airbus bijna drie keer meer.

DHL neemt bijna de helft van de 16.000 toegelaten nachtvluchten per jaar voor zijn rekening. Dat is de voorbije tien jaar niet veranderd. Ook de de toekomstige uitbreidingen kan DHL doen met hetzelfde aantal vluchten, zo stelt het.

Hoe groot zou DHL in Brussel geweest zijn mocht het de Europese hub zijn gebleven?

Daarvoor volstaat het te kijken naar hoe Leipzig de voorbije tien jaar is gegroeid. In 2014 werd de oppervlakte van kantoren, opslag en sorteercapaciteit verdubbeld tot 80.000 vierkante meter. Met de extra 44.000 vierkante meter was een investering van 150 miljoen euro gemoeid. Zo is Leipzig vandaag nog steeds meer dan dubbel zo groot als de uitgebreide hub in Brussel. In Leipzig werken 4.900 mensen.

Volgens Koen Gouweloose had het aantal werknemers in de Brusselse hub zonder de verhuis naar 5.000 kunnen groeien, vier keer meer dan de 1.200 vandaag. Daardoor hadden er vandaag 3.800 mensen extra aan de slag kunnen zijn. Ter vergelijking: bij de sluiting van Ford Genk verloren bijna 4.000 mensen hun baan.

Vandaag zijn er 200 mensen extra aan het werk door de uitbreiding. Hoeveel zullen dat er zijn wanneer de hub op volle capaciteit werkt?

Vandaag worden in de nieuwe gebouwen 15.000 pakjes per uur behandeld. In december waren er piekdagen van 195.000 pakjes per dag - gemiddeld zijn het er 160.000 per dag. Dat zijn er 5.000 meer dan in de oude gebouwen, maar daarmee zit de nieuwe site lang niet aan zijn maximum van 40.000 pakjes per uur. De uitbreiding betekende een stijging van het aantal jobs in de pakjesbehandeling van 500 naar 700, op een totaal van 1.200 werknemers in Zaventem en 5.000 in heel België.

Een rekensommetje zou kunnen leren dat bij een volledige bezetting er nog eens 1.000 (5 x 200) werknemers zouden bijkomen. ‘Maar zo eenvoudig is het niet’, zegt Gouweloose. ‘De groei zit vooral in de kleinere pakjes en precies die handling is in de nieuwe site fors geautomatiseerd. Maar sowieso zullen er nog een pak meer jobs bijkomen dan de 200 mensen die we nu hebben aangeworven. ’

Vindt DHL die mensen nog?

Redelijk goed, klinkt het, ondanks het feit dat de Vlaams-Brabantse werkloosheid nauwelijks enkele procenten bedraagt. Het aantrekken van jonge mensen uit Brussel blijft een pijnpunt. ‘Vooral de mobiliteit ’s nachts is een probleem’, zegt Gouweloose. ‘Wie geen auto heeft raakt om 3u ’s nachts niet in of weg uit Melsbroek, want er zijn geen bussen en treinen.’