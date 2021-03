DHL bedient Antwerpen met e-bikes en e-bestelwagens

DHL Express opende in Antwerpen zijn grootste en 'groenste' distributiecentrum van het land. Leveringen aan de stad gebeuren met e-bikes en elektrische bestelwagens. De koerier werft 600 mensen aan.

'Vanuit deze cityhub op Blue Gate Antwerp beleveren we 100 procent CO2-neutraal pakjes voor de Antwerpse stadskern', zegt Danny Van Himste, de topman van DHL Express Belux. 'Tegen 2030 moet ook de andere helft van de ongeveer 50.000 pakjes die we hier per week willen verwerken emissievrij worden geleverd.'

De 'grootse en groenste hub van DHL Express', noemt Van Himste het splinternieuwe expresspakjesmagazijn op het circulaire bedrijventerrein Blue Gate. Dat krijgt pakjes (maximaal 25 kilo) 's morgens aangeleverd via de DHL-hub in Zaventem en verdeelt die overdag in de stad en regio Antwerpen, van Moerbeke tot Oud-Turnhout.

Om de elektrische cargofietsen en de e-bestelwagens op te laden investeerde het internationale koerierbedrijf in 1.000 zonnepanelen. De bedoeling is het 5.000 vierkante meter grote magazijn - een investering van 20 miljoen euro - via een warmtenet te verbinden met andere bedrijven op Blue Gate. In de hub, op 2 kilometer van het stadscentrum, werken 70 mensen. Op de korte termijn worden dat 125.

600 jobs DHL Express werft dit en volgend jaar 600 mensen aan in België.

'Door de stijging van e-commerce werven we dit en volgend jaar 600 mensen aan bij DHL Express', zegt Van Himste. De expressdochter van de logistieke reus DHL - zelf een dochter van Deutsche Post - heeft in ons land negen hubs, goed voor 900 jobs.

Blue Gate Antwerp

Voor de ontsluiting van de 63 hectare grote Blue Gate-site achter het Antwerpse gerechtsgebouw - in de volksmond de Petrol of Petroleum Zuid - is de komst van een reus als DHL een belangrijke opsteker. De ontwikkeling van de zwaar vervuilde industriezone werd jaren geleden opgestart. Het gaat om een publiek-private samenwerking van DEME, AG Vespa, PMV, De Vlaamse Waterweg en Bopro. De site is voor bedrijven in de circulaire economie, innovatieve ecoprojecten, hernieuwbare energie en cradle-to-cradle-initiatieven.

Het begin was moeizaam. De sanering, uitgevoerd door de milieudochter van DEME, was een hele klus. Daarna moesten de wegen en leidingeninfrastructuur worden aangelegd. Volgens Peter Garré, de topman van de bouwpromotor Bopro, heeft Blue Gate nu de wind in de zeilen. '10 van de 35 hectare verkoopbare grond - de rest is infrastructuur en groen - is verkocht. Voor de overige 25 hectare is er meer interesse dan we aanbieden.'

Zowel in de e-commerce, verpakkings-, mode- als de landbouwsector is er belangstelling, zegt Garré. Die staat altijd in het teken van de circulaire economie en 'stadsondersteunende distributie'.

Montea was een van de eerste investeerders op Blue Gate. De specialist in de verhuur van logistiek vastgoed kocht 6 hectare en investeerde 10 miljoen euro in de bouw van de DHL-hub. Hij bouwt er momenteel twee magazijnen voor logistieke stadsdistributie, een investering van 40 miljoen. 'Voor de verhuur van het magazijn van 15.000 vierkante meter dat midden 2022 opent, hebben we een akkoord met een grote, buitenlandse e-commercespeler', zegt CCO Peter Demuynck. 'De naam mag ik nog niet noemen. Voor het andere magazijn mikken we op een viertal klanten.'