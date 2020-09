DHL waarschuwt voor leverprobleem vaccins

Twee derde van de wereldbevolking zal allicht geen makkelijke toegang hebben tot Covid-19-vaccins die bewaard moeten worden op vriestemperaturen omwille van gebrekkige infrastructuur. Daarvoor waarschuwt de Duitse logistieke reus Deutsche Post DHL, zo schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Onderzoek dat DHL samen met de consultant McKinsey voerde, toonde aan dat onvoldoende ‘last mile’-koelfaciliteiten, in de laatste etappe van levering, en een gebrek aan opslag in ziekenhuizen in grote delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika ‘de grootste uitdaging’ zouden vormen om een vaccin op schaal af te leveren.