DHL zoekt 80 nieuwe medewerkers

Alles samen gaat het om zo'n 80 vacatures, zegt woordvoerder Freek De Witte. Voor een deel gaat het om vervangingscontracten, maar het logistiek bedrijf breidt zijn personeelsbestand ook uit. Want ondanks de coronacrisis is de activiteit toegenomen.

Volgens De Witte liggen de volumes al zo'n 15 à 20 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Er een toename bij de pakjes voor de farmasector en in de e-commerce. 'Eerst waren er de mondmaskers, maar we verwachten dat die wat gaan afnemen. Anderzijds zien we nu groei bij de testkits en bloedstalen.' De online aankoop van fysieke producten groeide tijdens de lockdown. 'De volumes zijn nu vergelijkbaar met die tijdens de eindejaarsperiode.'