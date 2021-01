De Albanese miljardairs achter uw covidtest op Zaventem

In 48 uur werden vorige week twee extra testcentra gebouwd in de luchthaven van Zaventem. Met dank aan Ecolog International, het bedrijf van een steenrijke familie Albanese ondernemers.

Emir Sadiki (25) was oudjaar aan het vieren toen donderdagavond zijn telefoon ging. De luchthaven van Zaventem aan de lijn. Of hij tegen zaterdag twee extra covidtestcentra uit de grond kon stampen, nu de wetgeving over controles op terugkerende reizigers in België was gewijzigd.

Sadiki, projectmanager voor de internationale groep Ecolog International, riep meteen zijn team bijeen om die logistieke tour de force klaar te spelen: tenten opzetten, vervoer voor de teststalen regelen, medisch geschoold personeel vinden, noem maar op. Zaterdag werden twee extra testcentra geopend, zondag volgde een derde, een drive-in waar passagiers op weg naar huis met hun auto kunnen doorrijden.

In de drie nieuwe testcentra en het testcentrum dat Ecolog in september opende in Brussels Airport werden afgelopen weekend bijna 5.000 mensen getest op covid, goed voor een derde van alle aankomende passagiers. 82 medewerkers doen de boel 20 uur per dag draaien.

Uniforms wassen

12.000 werknemers Wereldwijd werken meer dan 12.000 mensen voor Ecolog.

Een huzarenstukje, maar Ecolog is meer gewoon. Het bedrijf werd eind jaren 90 opgericht toen de destijds piepjonge Nazif Destani in Noord-Macedonië een groep Duitse militairen op missie in het nabijgelegen Kosovo tegen het lijf liep. Destani, een Albanees die opgroeide in Duitsland, raakte aan de praat en kwam te weten dat het leger problemen had met zijn was. Hij rook een kans, tikte een hoop wasmachines op de kop en bood zijn diensten aan. Al gauw werd Destani met Ecolog de vaste fixer voor de Duitsers.

Schermvullende weergave Nazif Destani, de oprichter van Ecolog. ©Berndt Fotografie Koeln/ecolog

Toen ze even later op missie naar het onherbergzame Afghanistan trokken, deden ze opnieuw een beroep op hem. Omdat Destani zowat de enige dienstverlener was die het gevaarlijke Afghanistan aandurfde, namen ook het Britse en Amerikaanse leger zijn diensten af.

Ecolog groeide uit tot een bedrijf actief in meer dan 30 landen, waar de ruim 12.000 werknemers zich specialiseren in 'logistieke dienstverlening in crisisomstandigheden'. Dat omvat alles van huisvesting en voeding tot sanitair en automechaniek. Niet alleen voor militaire operaties, maar ook voor ngo's of voor de oliereuzen Shell en Total.

Sinds mei zet Ecolog die expertise - snel schakelen in moeilijke omstandigheden - in de covidcrisis in. Dat begon in Luxemburg met het opzetten van testcentra, wat leidde tot gelijkaardig werk in Nederland en Duitsland, waar Ecolog onder andere voor de luchthavens van Eindhoven en München testcentra regelt. Met die ervaring raakte het binnen in Brussel.

4 à 6 miljard familiefortuin Het familievermogen van de Destani's wordt tussen 4 miljard en 6 miljard euro geraamd.

Dossier K

De discrete Destani is eigenaar en voorzitter van Ecolog, maar besteedt sinds enkele jaren de dagelijkse leiding uit aan een managementteam. Hij houdt zich vooral bezig met zijn investeringsbedrijf ND Group.

Destani kreeg de ondernemersmicrobe niet van vreemden. Zijn vader Lazim Destani legde de basis van het familiefortuin met een reisbureau dat de eerste trips tussen West-Europa en de Balkan organiseerde. Die basis werd later aangevuld met belangen in de bouw- en de energiesector. Een van zijn broers is ook ondernemer. Zijn andere broer, Blerim Destani, is artistieker aangelegd: de acteur vertolkte een van de hoofdrollen in de Vlaamse film 'Dossier K' van regisseur Jan Verheyen - over een op bloedwraak beluste Albanese gangster.