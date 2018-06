De Amerikaanse kopzorgen van Bpost

Bpost geeft vandaag zijn plannen met het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial vrij. Onderzoek ter plaatse leert dat de zorgen over de gewaagde overname niet onterecht zijn.

3.750 arbeidskrachten. Zo veel volk had Radial, dat vorig jaar door Bpost werd overgenomen, voor uiterst dringend nodig om zijn distributiecentrum in Louisville, Kentucky, te bemannen voor de feestdagendrukte eind 2017. De toen pas door de Belgen overgenomen e-commercefirma moest alles uit de kast halen om voldoende gemotiveerde mensen te vinden.

In lokale media pronkte Radial met de extraatjes die het uitdeelde. Flexibele werktijden, betaald overwerk, personeelskortingen. In de zakenkrant Louisville Business First beloofde het bedrijf ook loterijen voor werknemers, feestmaaltijden rond de kerstdagen en een eigen indoorbasketbalveld.

Radial kan ook vandaag niet anders dan gul zijn: distributiecentra zijn verwikkeld in een keiharde strijd om arbeidskrachten. Amazon probeert 7.500 nieuwe krachten te vinden in Kentucky, FedEx zoekt er ook mensen en verderop in Louisville belooft de pakketbezorger UPS bonussen van 200 dollar per week om 3.400 (seizoens)arbeiders te strikken.

Hoge medische kosten

De krappe arbeidsmarkt in de VS, waar de werkloosheid in ruim 17 jaar niet zo laag was, is een probleem voor Radial. Hogere loonkosten drukken de winstgevendheid. Ook de kosten voor het medische plan van de Amerikaanse werknemers zijn hoger dan verwacht.

‘Om de beste medewerkers aan te trekken zal Radial aantrekkelijke lonen en zorgverzekeringen moeten aanbieden’, stelt Steven P. Dennis, online retailstrateeg en voormalig topman van het warenhuis Neiman Marcus. In het Amerikaanse zorgsysteem betalen veel werkgevers een groot deel van de peperdure zorgverzekeringen voor hun werknemers. Nergens is zorg zo duur als in de VS.

Bovendien ziet Radial klanten vertrekken en lijdt het onder scherpe prijsdruk. Dat droeg bij tot het verlies van 2,4 miljard euro beurswaarde in krap twee maanden voor Bpost, dat Radial vorig jaar voor 820 miljoen dollar (700 miljoen euro of 12 keer de brutowinst) aankocht.

Gecompliceerd

Radial bestaat eigenlijk nog maar sinds 2016, toen de investeringsgroep Sterling Partners twee spelers samenvoegde: de bedrijventak van Ebay (Ebay Enterprise) en Innotrac, een logistieke partner. Het bedrijf runt nu vanuit het hoofdkantoor in King of Prussia, Pennsylvania, distributiecentra en callcenters in Amerika, Canada en Europa. Onder meer de tassenontwerper Kate Spade, de schoenenhandelaar DSW en de sportspecialist Dick’s Sporting Goods maken gebruik van Radials diensten.

Voor retailers handelt Radial online aankopen af. Het verzorgt ordermanagement, verzending, betaling, fraudepreventie, analyse van koopgedrag en klantenservice. Het biedt bijvoorbeeld intelligente software om bestellingen op de goedkoopste en snelste manier bij de klant te krijgen.

‘Het kan heel gecompliceerd zijn om dat te organiseren. De inventaris van elk filiaal moet bekend zijn, hoe groot de afstand tot de klant is, et cetera’, weet Katie Evans, technologiekenner van het vakblad Internet Retailer. Radial is internationaal het nummer twee in zulke ‘fulfillment’-software en -diensten, volgens de rankings die Internet Retailer opstelt. Voor klantenservice en ordermanagement staat Radial in de top tien.

Vooral het fraudedetectiesysteem van Radial valt op in de wereld van e-commerce, zegt Evans. Het is volgens Radial zo goed dat het bedrijf belooft alle kosten op zich te nemen als een frauduleus order met gestolen kredietkaartgegevens blijkt te zijn geplaatst.

Amazon-concurentie

Maar de concurrentie is stevig. Radial heeft af te rekenen met de online moloch Amazon. In het voorjaar onthulde Amazon-CEO Jeff Bezos dat wereldwijd ruim 100 miljoen mensen gebruikmaken van Prime, het lidmaatschap dat recht geeft op gratis verzending van consumentengoederen, plus toegang tot speciaal voor Amazon geproduceerde films en series.

De e-commercereus heeft meer betalende leden dan Duitsland inwoners en houdt zo de online retailmarkt in een ijzeren greep. Prime-leden kopen ongeveer twee keer zoveel op Amazon als andere consumenten.

Bovendien controleert Amazon in toenemende mate de infrastructuur voor collega-retailers in de VS. Amazon werkt aan een betaaldienst à la PayPal en een bezorgservice die de strijd aangaat met FedEx en DHL. Als ze een fatsoenlijk online publiek willen bereiken, kunnen winkeliers haast niet anders dan betalen voor een plekje op de marktplaats van Amazon.

Zo wordt Amazons marktaandeel almaar groter. Het onderzoeksbureau GBH Insights verwacht dat volgend jaar de helft van alle Amerikaanse dollars die online worden uitgegeven bij Amazon terechtkomen. Op dit moment eist het zo’n 44 procent van alle online uitgaven op.

Toch is er ruimte voor concurrentie, zegt Daniel Ives, technologieanalist bij GBH Insights. ‘De komende jaren worden honderden miljarden dollars uitgegeven op de Amerikaanse e-commercemarkt. Het is een grote oceaan, groot genoeg voor veel boten.’

Tegenwind

Het verrast de strateeg Dennis dan ook dat Radial niet naar verwachting presteert. Aan de markt ligt het niet, die is nog altijd ijzersterk, zegt ook hij. ‘Veel bedrijven realiseren zich wel dat e-commerce buitenproportioneel groeit, maar niet per se winstgevend is.’ Klanten retourneren vaak hun aankopen, wat de opbrengsten onder druk zet.

Dat Radial opereert in een hypercompetitieve markt, zet de prijzen onder druk, terwijl de kosten hoger uitvallen dan gedacht. ‘Er is wat tegenwind’, stelt Ives. ‘Maar het probleem is vooral slechte uitvoering. Het gaat om efficiënter, gestroomlijnder werken.’

Niche

Om aan de Amazon-machine te weerstaan moeten e-commercebedrijven hun eigen niche creëren, adviseert Ives. Een goed voorbeeld is Stitch Fix, een retailer die online winkelen extreem heeft gepersonaliseerd. De klant geeft zijn stijlvoorkeuren door, een persoonlijke stilist kiest vijf kledingstukken, de klant kan na ontvangst van het pakket besluiten zich die wel of niet aan te schaffen.