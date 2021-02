De Sutter: 'Nog niets beslist over oude postzegels'

Het is lang niet zeker dat oude postzegels binnenkort niet meer geldig zijn. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) donderdag gezegd in 'De inspecteur' op Radio 2.

De Sutter heeft donderdag het nieuws genuanceerd dat postzegels met een waarde in Belgische frank of euro vanaf 2023 niet meer geldig zijn. De Belgen kunnen al jaren alleen postzegels zonder een waarde kopen, maar het bleef mogelijk brieven te frankeren met oude postzegels in euro of frank.