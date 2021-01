'De eerste jaren stond ik bijna dag en nacht in mijn overall trucks te schrobben'

Acht jaar geleden begon de toen 35-jarige Bouchra Hashassi een truckwash in de Antwerpse haven. Het werd een hele 'bumpy ride', inclusief een faillissement, maar binnenkort opent ze een tweede vestiging in Antwerpen. 'Ik droom van een netwerk in heel België.'

Zodra we de betonnen hal van de truckwasserij Washville in de Antwerpse haven binnenstappen, horen we het snerpende lawaai van hogedrukreinigers en vlagen waterdruppels. Een zestal vrachtwagens staan geduldig aan te schuiven voor een van de drie wasstraten. Bouchra Hashassi gebaart ons van ver dat we het gesprek het best voeren in de luwte van de kantoorcontainer verderop in de hal. ‘Vrijdag is net als bij carwashes de drukste dag van de week’, lacht de zaakvoerster. ‘Geen enkele trucker wil het weekend ingaan met een vuile vrachtwagen.’

De vrijdagdrukte zal ons tijdens het gesprek nog parten spelen. Er gaan geen vijf minuten voorbij of Hashassi steekt haar hoofd buiten om een klant gedag te roepen of aanwijzingen te geven aan een van de medewerkers. Maar tussendoor ontspint zich een wervelend verhaal van een gepassioneerde selfmade woman uit de Antwerpse wijk ‘t Kiel, die het ondernemerschap zag als 'dé weg om haar afkomst te overstijgen'. Voor dat geslaagde parcours werd ze vrijdag genomineerd voor de Womed Award, een onderscheiding voor vrouwelijke ondernemers van Markant en Unizo.

Nachtelijke ritten

Het verhaal begon bij haar dertien jaar jongere broer Taoufik, die al op zijn 19de België doorkruiste met een dertigtonner vol brandstoffen. ‘Als oudste zus was ik zo bezorgd om zijn veiligheid dat ik hem tijdens zijn nachtelijke ritten opbelde om hem wakker te houden’, zegt Hashassine. ‘Uren hebben we toen gepraat. Ook de moeilijke omstandigheden waarin hij als vrachtwagenchauffeur vaak moest werken, kwamen aan bod: lange uren, weinig comfort en vaak ook weinig respect van met wie hij in contact kwam.’

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

Langzaam rijpte bij broer en zus het idee om een truckdorp uit te bouwen, met een ruime parking, een loungebar, een tankstation en een truckwash waar truckers op adem konden komen. Hashassi was zo doordrongen van het idee dat ze op de Noorderlaan trucks ging turven. 'Op de grote logistieke sites sprak ik honderden truckers aan om te weten te komen wat hun beroep aangenamer zou maken. Ik was mijn truckwash al aan het verkopen voor hij bestond.’

Emotioneel waren de schulden een zware dobber. Ik was zo beschaamd dat ik in mijn omgeving altijd vertelde dat ik in een truckwash werkte, nooit dat ik er de eigenaar van was. Bouchra Hashassi Zaakvoerder Washville

Het werd een verhaal van diep vallen en weer opstaan. Het terrein waar ze een concessie op had aangevraagd, werd toegewezen aan iemand anders die … er een truckdorp uit de grond stampte. ‘Ik was heel naïef geweest. Ik had mijn idee in mijn pitch gestoken, inclusief mijn marktonderzoek en het businessplan.'

Maar Hashassi ploeterde voort. Van het oorspronkelijke plan bleef alleen de truckwash over. Die opende ze in 2012. ‘Ik was ervan overtuigd dat ik mijn businessidee - een goede relatie uitbouwen met klanten door de zorg voor en de beleving van truckers centraal te stellen - ook zo kon waarmaken. De truckwash moest bovendien ecologisch zijn. Ik wou het afvalwater recupereren en bioafbreekbare zepen gebruiken.’

Faillissement

In 2017 volgde evenwel het faillissement. ‘De zaak was operationeel winstgevend – de teller stond na vijf jaar op 70.000 wasbeurten en mijn klanten waren mijn ambassadeurs geworden - maar de geleende opstartkosten hingen als een molensteen om mijn nek. Ik heb die eerste jaren bijna dag en nacht in mijn overall en mijn laarzen trucks staan schrobben, maar ik kreeg de schulden niet van mij afgeschud. Emotioneel was dat een zware dobber. Ik was zo beschaamd dat ik in mijn omgeving altijd vertelde dat ik in een truckwash werkte, nooit dat ik er de eigenaar van was.’

Bouchra Hashassi (43) Begon meteen na de middelbare school met Washville, een truckwash in de Antwerpse haven. Ging in 2017 failliet, maar krabbelde weer recht. Omzet (2019): 700.000 euro. Winst voor belastingen: 100.000 euro. Eigen vermogen: 138.000 euro. Zes werknemers. Wil de komende jaren een netwerk van truckwashes uitbouwen in België. Genomineerd voor de Womed Award, die op 13 maart wordt uitgereikt. De drie andere genomineerden zijn Sophie Claes van De Gele Flamingo (online geboortelijsten), Leen Gysen van Iparc (kunstrestauratie-atelier) en Femke Helon van 3Motion (visuele communicatie).

Maar Hashassi begon opnieuw. Maar niet voor ze alle mogelijke opleidingen had gevolgd. ‘Tijdens een mentorsessie kreeg ik te horen dat in de VS het aantal faillissementen een positief criterium is om vers kapitaal te krijgen. Dat gaf me vleugels.’ Het faillissement had haar ook geleerd op wie ze kon rekenen om de zaak herop te bouwen: de bank, die haar opnieuw een lening gaf, maar ook sommige leveranciers en haar medewerkers van het eerste uur.

Mijn opa is in de jaren 50 vanuit Marokko hier komen werken om het leven van zijn familie te verbeteren. Met Washville wil ik voor onze familie hetzelfde betekenen. Bouchra Hashassi Zaakvoerder Washville

Vandaag draait Washville op volle toeren, met grote havennaties, het Havenbedrijf zelf, Fluvius, en een pak zelfstandige truckers als klant. De eerste coronalockdown werd een domper, maar volgend jaar wil Hashassi weer aansluiten bij de 700.000 euro omzet van 2019. Daar stond een winst voor belastingen tegenover van 100.000 euro. Met de drie bestaande wasstraten kan ze de activiteiten nog verdubbelen tot 24.000 wasbeurten per jaar.

Autisme

Daarvoor moet ook het team uitbreiden van zes naar negen mensen. ‘Dat moet zo divers mogelijk’, vindt Hashassi. ‘Een oudere man die ooit aan de grond zat, werkt hier al zes jaar. Een jonge kerel met autisme deed ons vanuit zijn behoefte aan structuur een veel efficiënter wasproces ontdekken. Ik hoop binnenkort ook op enkele vrouwelijke collega’s.’