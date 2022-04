De redersfamilie Saverys wil 'haar baby' - de olietankerrederij Euronav - weer in handen krijgen. Het wordt de zoveelste zet in de uitbouw van haar imperium. Maar is het wel een realistisch idee? 'Ik vraag me af of Alexander Saverys iets te winnen heeft bij een groot escalerend conflict', zegt een insider.