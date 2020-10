Deal voor TVH Parts wordt strijd tussen allerrijksten...

De dealmakers van de Lage Landen zetten zich schrap voor de deal rond TVH Parts. Die belooft een van de grotere van 2021 in België te worden. Maar het aantal potentiële investeerders is, door de omvang en de aard van het bedrijf, niet enorm.

De Tijd bracht woensdag het nieuws naar buiten dat de families achter de heftruckgroep TVH uit elkaar gaan en het familiebedrijf opsplitsen. De familie Vanhalst wordt voor 100 procent eigenaar van de machinedivisie Mateco. De onderdelendivisie TVH Parts komt voor 60 procent terecht bij de familie Thermote - Pascal Vanhalst verkoopt 10 procent van zijn aandelen aan de zussen Thermote. Voor zijn resterend belang (40%) gaat hij op zoek naar een externe partner.

Maar dat wordt niet om het even welke partner. 'We gaan op zoek naar een partij die het bedrijf begrijpt en zich kan vinden in onze waarden en cultuur', zei CEO Dominiek Valcke woensdag. 'Iemand die bij voorbaat zegt dat hij er voor maximaal vijf jaar instapt, komt er niet in. We willen ook niet belanden in een agressieve situatie met zware schuldhefbomen.' Lees: klassieke investeringsfondsen zijn niet welkom.

Hyperdiscreet

Wat het aantal kandidaten ook inperkt, is de omvang van het dossier. De precieze financiële cijfers van het discrete TVH Parts zijn niet bekend en het is daarom moeilijk precies in te schatten voor hoeveel die 40 procent zal worden verkocht.

We proberen het toch: de wereldleider in onderdelen voor vorkheftrucks en hoogwerkers zou goed zijn voor een brutobedrijfswinst (ebitda) van 250 à 350 miljoen euro. Als de groep - theoretisch - op 10 of 12 keer dat bedrag gewaardeerd wordt bij de deal, is de 40 procent 1 à 1,7 miljard euro waard. Maar het prijskaartje zou, door de winstgevendheid van het bedrijf en de concurrentie die er op het dossier zal zijn, ook veel hoger kunnen liggen. 'Het wordt alleszins een deal met negen nullen', stelt een kenner van het dossier. Let wel: dat bedrag zal deels geleend worden door de betrokken kandidaat.

De familie, die tot nu de volledige controle had, zal ook toegevingen moeten doen. Wegens het bedrag dat hij op tafel moet leggen, zal wie investeert zicht willen hebben op de dividendstrategie van TVH Parts, en iets in de pap te brokken willen hebben bij het benoemen en ontslaan van managers. Ook zal een exithorizon op tafel komen. 'Zonder dát vast te leggen wordt het moeilijk tot een akkoord te komen.'

Lange termijn

Wie komt in aanmerking voor een instap? Klassieke investeringsfondsen zijn uitgesloten. Maar veel private-equityreuzen hebben de jongste jaren fondsen opgericht die voor de lange termijn (minderheids)belangen kopen in mature bedrijven en beschikken over oorlogskassen die in de miljarden lopen. Dat is het geval bij Blackstone, Carlyle, KKR en CVC. Van die investeringsreuzen heeft alleen CVC een kantoor in België. Een kantoor met (West-)Vlamingen aan boord, wat een voordeel kan zijn tegenover concurrenten die vanuit Londen of New York opereren.

Internationale vermogensbeheerders hebben eveneens vehikels opgericht die activa decennia in portefeuille kunnen houden. Daarnaast komen grote families in aanmerking. Belgische families? 'Voor Copeba (met de AB InBev-familie de Spoelberch als hoofdaandeelhouder, red.) lijkt het dossier te groot. En voor een Sofina dreigt het heel erg door te wegen in de portefeuille. Maar waarom geen samenwerkingsverband?', stelt een bron. Ook de familie D'Ieteren van de gelijknamige autodistributiegroep - die al jaren uitkijkt naar een derde pijler - wordt genoemd. Dat Europa's rijkste families samen optreden in een dossier zou niet nieuw zijn. Denk aan de overname van de pretparkengroep Parques Reunidos door de Frères, samen met de Zweedse Wallenbergs en de Spaanse familie March.