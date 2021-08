Deutsche Post klopt bij Belgen aan voor Duitse reus in dranktransport

Hillebrand is wereldmarktleider in het transport van wijn en whisky

De verkoop van de wereldmarktleider in wijn- en whiskytransport Hillebrand kan bij de Belgische groepen Cobepa en Sofina stevig de kassa doen rinkelen.

De Belgische aandeelhouders Cobepa en Sofina voerden in juni al een eerste schifting door in de gegadigden voor de overname van de logistieke reus Hillebrand. Het prijskaartje voor de wereldmarktleider in het transport van wijn en sterke dranken kan oplopen tot 1,5 miljard euro.

Cobepa, voor de meerderheid in de handen van de AB InBev-familie de Spoelberch, investeerde 15 jaar geleden in Hillebrand en bezit 58 procent van de aandelen. In 2016 kwam ook de familie Boël aan boord. Sofina, de Boël-spilholding, verwierf toen 20,9 procent van het kapitaal. De familie Hillebrand en het management behielden de resterende aandelen.

Gesprekken met Deutsche Post

In juni selecteerden de Hillebrand-aandeelhouders al een handvol kandidaten om naar de volgende biedronde te gaan. Volgens het persagentschap Reuters ging het toen onder meer om de investeringsfondsen CVC, Onex, Rhone en Lindsay Goldberg, maar die namen werden niet bevestigd.

Volgens het persagentschap Bloomberg stapt nu ook Deutsche Post in de ring om te proberen Hillebrand over te nemen. Deutsche Post is daarover in gesprek met Cobepa, aldus het agentschap. De onderhandelingen lopen en Cobepa kan nog altijd besluiten om met een andere partij in zee te gaan.