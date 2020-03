Digitale aangetekende brief raakt niet van de grond

De aangetekende brief brengt Bpost tientallen miljoenen euro per jaar op.

Twee jaar na de lancering versturen Belgen amper elektronische aangetekende zendingen. Twee nieuwe spelers proberen zich op de beloftevolle miljoenenmarkt te storten.

Meer dan 5 euro en een hoop papiertjes: een aangetekende zending met Bpost versturen, is geen pretje. Sinds enkele jaren kunnen Belgen nochtans ook via de digitale weg aangetekende brieven opsturen. Maar die elektronische dienst slaat niet aan. Amper één bedrijf in België bezit daarvoor de hoogste licentie, blijkt uit gegevens van de FOD Economie.

Het Limburgse bedrijf Connect Solutions verkreeg in 2018 als eerste het noodzakelijke label van 'gekwalificeerde vertrouwensdienst'. Aangetekende zendingen, die een elektronisch zegel en tijdstempel krijgen van het bedrijf, hebben voor de rechtbank dezelfde juridische waarde als een papieren aangetekende brief.

De dienst van Connect Solutions, die 1,45 euro per brief kost, kwam moeizaam op gang. Zowel de verzender als de ontvanger moest zich registreren op het platform aangetekende.email. Dat deden bestemmelingen zelden wegens de vaak negatieve inhoud van een aangetekende brief. Sinds enige tijd krijgen ontvangers een uitnodiging om een zending op te halen op het platform, maar ook dat systeem is geen groot succes.

'We versturen een paar honderd elektronische aangetekende brieven per dag. Dat is niet erg veel', erkent topman Eddy Mommen. 'We hadden gehoopt sneller grote volumes te draaien. De markt moet nog groeien.'

Concurrenten

Intussen timmert ook concurrent IPEX, bekend van de website digitaalaangetekend.be, aan de weg. 'In de nabije toekomst' vindt een grondige audit plaats, waarna het Waalse bedrijf bij de FOD Economie de aanvraag tot 'gekwalificeerde vertrouwensdienst' wil indienen.

IPEX biedt al aangetekende zendingen via e-mail aan, waarbij een brief van mailbox naar mailbox verschuift. Maar dat systeem haalt enkel het level van 'gewone vertrouwensdienst'. 'Onze huidige oplossing loopt eenvoudig via e-mail en identificatie via de app Itsme of de elektronische identiteitskaart', zegt verkoopdirecteur Nathan Vanharen. 'We geloven dat e-mail het tweede kanaal naast de post is. Maar blijkbaar is het in België een fetisj om een aangetekend brief gekwalificeerd te versturen. Iedereen wil een stempeltje.'

Ook UnifiedPost aast op de erkenning als 'gekwalificeerde vertrouwensdienst'. Het groeibedrijf, dat eind vorig jaar 13 miljoen euro vers kapitaal ophaalde, wil eerstdaags een aanvraag bij de FOD Economie indienen. 'We zijn op 50 meter van de finish', zegt CEO Hans Leybaert. 'We hopen binnen één, twee maanden naar de markt te kunnen. Onze klanten zijn vragende partij.'

Potentieel

De elektronisch aangetekende brief heeft in België een gigantisch potentieel. Volgens het BIPT, de federale postwaakhond, werden in 2018 35,1 miljoen papieren aangetekende zendingen verstuurd. Dat aantal blijft al jaren stabiel. Het BIPT becijfert de waarde van de papieren aangetekende zendingsmarkt in België op 179 miljoen euro. Bijna alle aangetekende brieven lopen via Bpost, maar de eerdere verwachting dat de digitale versie ervan de kaskoe van de Belgische postreus aantast, komt niet uit.

Bpost springt voorlopig niet op de kar van de elektronische aangetekende brief. 'Het is een innovatie die we opvolgen en analyseren', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. 'Zolang Bpost geen grote kannibalisatie ziet, zullen ze niet als eerste in hun meest rendabele product schieten', denkt Nathan Vanharen van IPEX.