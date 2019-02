'Dit is de grootste overname in de geschiedenis van VPK'

Het familiebedrijf VPK Packaging boekte vorig jaar een recordwinst en zet met een grote overname vaart achter zijn wereldwijde expansie. ‘We zetten onze eerste stappen in China.’

‘Ja, het is de grootste overname in onze geschiedenis’, zegt Pierre Macharis, die al ruim 25 jaar aan het hoofd staat van het papier- en kartonbedrijf VPK Packaging. Hij neemt de Europese en Chinese activiteiten over van Corenso, dat voorheen in handen was van een Amerikaans investeringsfonds.

Corenso legt zich toe op de productie van kartonnen kokers en haalt 170 miljoen euro omzet. Met een winstmarge van 11 à 12 procent zijn de overgenomen fabrieken bovendien aanzienlijk rendabel. ‘In lijn met wat we gewoon zijn bij VPK’, zegt Macharis.

Profiel VPK > Activiteit: verwerking van oud papier tot golfkartonverpakkingen, kartonnen hulzen en speciale verpakkingen voor gekoeld transport. > Hoofdkwartier: Aalst. > Omzet (2018): 1,35 miljard (+7%). > Omzetprognose (2019): 1,6 miljard euro (+18,5%). > Ebitda (2018): 170 miljoen euro (+40%). > Personeel (na de overname): 6.400 werknemers (van wie 1.100in België) in 65 productiesites. > Eigenaar: familie Macharis.

Enkele jaren geleden zette de topman een turbo op de groei en sindsdien volgen de investeringen en overnames elkaar in snel tempo op. Met Corenso erbij zal de omzet dit jaar naar zowat 1,6 miljard euro stijgen, 60 procent meer dan drie jaar geleden.

Bij VPK vertrekt alles van oud, gerecycleerd papier. Het bedrijf verwerkt jaarlijks 1,5 miljoen ton oud papier tot voornamelijk golfkartonverpakkingen. Voor e-commerce of om consumentenproducten zoals zuivelproducten of meubelpakketten te beschermen tijdens het transport. Via overnames groeide VPK ook in speciale verpakkingen, voor diepgevroren vis of bloemen.

‘We mogen nu niet stilvallen’, zei Macharis ooit in een interview. En hij houdt woord. Met de nieuwe overname versterkt VPK zijn kokerdivisie Corex, die al produceert voor onder meer voedingsbedrijven (denk aan Pringles-chips) en voor het opwikkelen van plastic films, folies, papier en textielweefsels bij industriële bedrijven.

Hoe belangrijk is deze deal?

Pierre Macharis: ‘De kokermarkt is een niche in de papier- en kartonwereld, maar we springen in Europa wel meteen naar de kop. We zijn er het nummer 1 of 2 nu. Met de overname dekken we een groot geografisch gebied af. We krijgen er 15 fabrieken bij, van Finland en Frankrijk tot Spanje en zelfs China. Onze klanten, onder meer chemiebedrijven, worden het liefst overal door dezelfde leveranciers bevoorraad. We moeten daarin meegaan. Dus proberen we blinde vlekken op te vullen via overnames. Dat geldt trouwens ook voor de golfkartonverpakkingen die we leveren aan multinationals zoals Danone en Nestlé.’

VPK zet zijn eerste stappen in China. Wat zijn de langetermijnplannen daar?

Macharis: ‘Met Corex - dat minder kapitaalintensief is dan de golfkartonbusiness - hadden we al stappen gezet buiten Europa: in Turkije, de VS en Rusland. Nu komt er een vierde exotische bestemming bij. De fabrieken zijn goed verspreid over China en vormen een springplank voor de toekomst. Dat biedt ons de kans de markt te leren kennen en groeimogelijkheden te ontdekken in de regio. We beginnen er niet van nul, maar kunnen steunen op een lokaal managementteam dat de voorbije jaren goed werk heeft geleverd. Dat is een groot voordeel.’

De verkoper heeft zijn Amerikaanse activiteiten aan een andere partij verkocht. Had u daar geen interesse in?

Macharis: ‘Nee. Dat is een bewuste keuze. We zijn nu twee jaar actief in de kokermarkt in de VS, maar het is moeilijk om er de verwachte rendabiliteit te halen. Je moet er als bedrijf bovendien kunnen leveren van oostkust tot westkust en van de Canadese tot de Mexicaanse grens. Die stap is te groot voor een bedrijf als het onze. De Amerikaanse activiteiten van Corenso beperkten zich trouwens tot de oostkust. We gaan onze middelen investeren in regio’s waar we wel intelligente stappen kunnen zetten: Europa en Azië.’

Zijn overnames de enige manier voor VPK om te groeien?

Macharis: ‘Met onze producten zitten we typisch in vrij stabiele markten. We evolueren eigenlijk mee met de bevolkingsgroei. Reken op 1 à 2 procent marktgroei per jaar. Maar onze ambities liggen hoger. Dus ja, overnames maken deel uit van onze strategie. Er zullen zich nog mogelijkheden aandienen. Soms heb je een jaar met een grote deal, dan weer een met enkele kleinere. Dat is niet te voorspellen.’

Hoe was 2018?

Macharis: ‘Goed. De omzet is gestegen tot 1,35 miljard euro en de brutobedrijfswinst (ebitda) tot 170 miljoen euro. Het was ons beste jaar ooit.’

Hoe verklaart u die winstgroei van 40 procent?