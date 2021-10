Drukste Amerikaanse containerhaven gaat klok rond draaien

President Joe Biden zette de havenbonden onder druk om de flessenhals in de toevoerketen - een van de factoren achter de oplopende inflatie - te temperen.

Het Witte Huis wil zo - na weken onderhandelen met de havenbonden - een einde maken aan de flessenhals in de behandeling van goederen, die leidde tot tekorten en prijsstijgingen voor consumenten. Mede door die flessenhalzen liep de Amerikaanse inflatie in september op tot 5,4 procent .

Washington hoopt daardoor de sputterende goederenstroom op gang te trekken en zo de winkels gevuld te krijgen in de laatste rechte lijn naar de eindejaarsvakanties. Grote havens in Azië en Europa werken al jarenlang de klok rond, maar in de haven van Los Angeles stribbelden de bonden tot nog toe tegen.