'Dubbel zoveel goederenvervoer per trein tegen 2030'

De spoorvrachtbedrijven willen hun vervoerde volumes in België tegen 2030 verdubbelen. Tal van handicaps remmen de doorbraak van de goederentrein.

In 2030 moeten dubbel zoveel goederen als vandaag via het spoor vervoerd worden. Dat plan lanceerde het Belgisch Forum van Spoorvrachtoperatoren woensdag in het kader van zijn oprichtingsfeest in Schaarbeek.

Over 11 jaar zal het totale vrachtvervoer in België volgens schattingen met 30 procent gestegen zijn. Volgens de spooroperatoren heeft de goederentrein veel troeven om een deel van die verwachte groei op te vangen.

Het spoor verbruikt gemiddeld 6 keer minder energie dan het wegtransport, stoot 9 keer minder CO2 uit en kan vrachtwagens uit de file halen. 'We moeten met een trein door België of Europa rijden even gemakkelijk maken als met een vrachtwagen', zegt Geert Pauwels, CEO van de marktleider Lineas (de voormalige cargotak van de NMBS).

Het aandeel van de trein in het Belgische goederentransport moet stijgen van 10 naar 16 procent. België scoort daarmee een pak slechter dan het Europees gemiddelde van 18 procent. In Zwitserland heeft de trein zelfs een marktaandeel van bijna 40 procent. Waarom vindt de trein zijn weg niet in het Belgische goederenvervoer?

1. Te duur

Voor Philippe Degraef van de transportfederatie Febetra is het antwoord eenvoudig. 'Het spoor wordt vaak niet gebruikt voor goederentransport omdat het te duur is', zegt hij. 'Bedrijven hebben namelijk de opmerkelijke gewoonte om de goedkoopste transportmanier te kiezen. En dat is: alles via de weg.'

Tal van factoren dikken de factuur op het spoor aan. Spoorbedrijven moeten 'rijpadvergoedingen' betalen aan de netbeheerder Infrabel voor elke kilometer die ze op het spoor afleggen. De operatoren voelen zich daarmee benadeeld tegenover vrachtwagens, die in België alleen op autosnelwegen kilometerheffing betalen. Voor de maatschappelijke kosten, zoals luchtvervuiling, draaien vrachtwagens en schepen veel minder op.

Ook de overslagkosten liggen bij treinen hoger. Treinen rijden vaak niet tot de begin- of eindbestemming, waardoor de goederen voor de 'first and last mile' nog moeten overgeladen worden op vrachtwagens.

De Belgische spooroperatoren eisen dat de overheid de wettelijk vastgelegde rijpadkosten halveert en initiatieven rond de first en last mile subsidieert. 'België heeft een gigantische achterstand opgelopen omdat wij geen bewuste spoorpolitiek voeren', zegt Geert Pauwels. 'Als we de modale shift (minder vervoer over de weg, red.) willen maken, is extra geld nodig voor Infrabel en voor de klanten zodat zij vaker voor spoortransport kiezen.'

2. Te traag

Een goederentrein rijdt nu nog aan een slakkentempo. De Belgische operatoren hopen dat hun treinen tegen 2025 een gemiddelde snelheid van 65 kilometer per uur zullen halen.

De traagheid van de trein hangt fel af van de rijpaden, die bestaan uit een aaneenschakeling van blokjes infrastructuur. Wanneer een hogesnelheidstrein of een IC-trein voorbij wil, belanden goederentreinen op een zijspoor. Goederenverkeer heeft de laagste prioriteit.

Ook 's nachts hebben goederentreinen vaak oponthoud. Om het personenvervoer niet te storen, vinden de meeste werken 's nachts plaats. Omdat de Europese landen die werken niet coördineren, botst een trein overal op vertraging. En zo kunnen operatoren hun klanten geen garantie bieden op een tijdige levering.

3. Te kort

Goederentreinen van 740 meter lang worden de nieuwe standaard in de Europese Unie. Maar het Belgische spoor is vandaag voorzien op voertuigen van 650 meter. Langere treinen kunnen niet overal stoppen. De spoorvrachtoperatoren eisen dan ook dat de infrastructuur worden aangepast.

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten mag een trein tot 5 kilometer lang zijn. Daardoor zijn de Amerikaanse treinen gemiddeld zes keer beter gevuld dan de Europese.

4. Te leeg

Belgische goederentreinen rijden vaak met onvoldoende vracht rond. Soms rijden ze, net als vrachtwagens, leeg terug van hun bestemming. Vrachten bundelen gebeurt nog zelden en door de harde concurrentie slagen spooroperatoren er niet om samen te werken.

'Wij moeten ook ons huiswerk maken', erkent Geert Pauwels van Lineas. 'In 2009 maakten we 160 miljoen euro verlies, waarna we keihard hebben geherstructureerd. Wij konden alleen in België treinen goed laten rijden. Pas sinds enkele jaren bieden we ook internationale trajecten aan, zoals de lijn van Genk naar Trieste in Italië, met H. Essers.'

5. Te star

Europese spooroperatoren moeten zich door 16.017 bladzijden administratie worstelen om een goederentrein te laten rijden. Dat blijkt uit berekeningen van de Duitse netbeheerder DB Netz. Het spoorvervoer is zo 5 keer bureaucratischer dan een schip en 16 keer meer dan een vrachtwagen.

Ook de houding van Infrabel leidt bij veel spooroperatoren tot ergernis. Zo moeten de bedrijven hun rijpaden minstens 8 uur op voorhand aanvragen. Snelle, flexibele oplossingen ten dienste van de klanten liggen daarom moeilijk.

6. Te weinig

De spooroperatoren waarschuwen voor een dreigende ontmanteling van het vrachtspoornet. In verschillende stations wordt de bruikbare lengte steeds korter. Op sommige lijnen dreigt de trafiek tot een enkel spoor teruggebracht te worden.

Vooral in de haven van Antwerpen loopt het spoorvervoer al jaren mank. Omdat de infrastructuur en uitbating er ondermaats zijn, wil het havenbedrijf het beheer van 1.000 kilometer sporen overnemen van Infrabel. Maar de onderhandelingen daarover zitten nog in een vroeg stadium.