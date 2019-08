E-bestelwagens Duitse post ook bij ons te koop

Omdat de Duitse post geen elektrische bestelwagens voor haar pakjesbezorgers vond, besloot het bedrijf er vlak bij de Belgische grens zelf te bouwen. Nu zijn de succesvolle StreetScooters ook in België te koop.

Stel: Bpost wil elektrische bestelwagens voor de pakjesbedeling kopen, maar het postbedrijf vindt geen gepast model op de markt en begint daarom zelf bestelwagens te bouwen. Het lijkt een vergezocht scenario, maar in Duitsland is het al jaren realiteit.

StreetScooter Opgericht in 2010 aan de technische universiteit van Aken, sinds 2014 in handen van Deutsche Post DHL. Bouwt elektrische bestelwagens in drie fabrieken (Aken, Düren en Keulen). Drie modellen: Work (4 m³), Work L (8 m³) en Work XL (20 m³). Verkocht al 12.000 voertuigen. Werknemers: 500. Verlies: 70 miljoen euro (2018). Bereik: 80 kilometer.

In Düren, op enkele tientallen kilometers van de Belgische grens, rollen elk jaar duizenden elektrische bestelwagens van de band. StreetScooter, een dochterbedrijf van het beursgenoteerde Deutsche Post DHL, bouwt de voertuigen in de fabriek van een Amerikaanse toeleverancier, vlak bij een voormalige kazerne van het Belgische leger.

Deutsche Post wilde enkele jaren geleden overstappen op een elektrisch wagenpark. ‘Klanten pikken het niet dat wij met stinkende bestelauto’s het stadscentrum binnenrijden’, zegt woordvoerder Alexander Edenhofer.

Bij gebrek aan aanbod vroeg het postbedrijf klassieke autobouwers een elektrisch vervoermiddel op maat te bouwen. Dat bleek onmogelijk of te duur. In 2011 ontdekte de Duitse post StreetScooter op de autobeurs IAA in Hannover. De start-up was een jaar eerder opgericht aan de gerenommeerde technische universiteit van Aken.

Op maat van postbode

Ingenieur Fabian Schmitt was er toen al bij. De 39-jarige Duitser, die in de Belgische Oostkantons woont, is Chief Technology Officer van het bedrijf. Schmitt toont enthousiast de twee modellen die StreetScooter vandaag in Düren bouwt. Het zijn kleine bestelwagens met een laadruimte van 4 of 8 kubieke meter, die de Duitse post inzet om brieven en pakjes rond te delen in landelijke gebieden.

De opdracht van Deutsche Post was duidelijk: maak een elektrische bestelwagen op maat van de postbode, die ergonomisch en betaalbaar is. Na tests waarbij 400 postbodes betrokken waren, kwam er een voertuig dat geen designaward zal winnen, maar wel praktisch is. De deur is van extra stevig materiaal gemaakt aangezien postbodes 200 keer per dag moeten uitstappen.

Op de passagierszetel passen twee bakken voor brieven. Pakjes liggen achteraan in de laadruimte op een ruwe vloermat, zodat ze niet verschuiven. Met een volle batterij kan een StreetScooter 80 kilometer afleggen.

Last mile

Met die pragmatische aanpak is StreetScooter uitgegroeid tot een alternatief succesverhaal voor de Duitse auto-industrie. In Keulen bouwt het bedrijf samen met Ford nu ook een bestelauto van 20 kubieke meter. Dat grotere exemplaar is bestemd voor de ‘last mile’-bezorging van pakketten in grote steden. Postbodes kunnen in de WorkXL rechtop door een middengang lopen en pakjes uit drie rekken plukken.

Deutsche Post DHL laat in Duitsland al bijna 10.000 gele StreetScooters rondrijden, goed voor een vijfde van de totale vloot. Sinds 2017 verkoopt de Duitse post ook e-bestelwagens op maat aan andere bedrijven. Zo bouwde StreetScooter honderden voertuigen voor een Duits diepvriesvisbedrijf en een Britse melkbezorger. Nu veel Duitse steden een dieselverbod overwegen, tonen ook overheden interesse voor het emissieloze voertuig.

Groendienst

De StreetScooter is nu ook op weg naar België. Het Wetterse bedrijf Kadicon, gespecialiseerd in de inrichting van professionele voertuigen, ging in juni van start als Belgische verdeler. ‘We merken veel interesse bij steden en gemeenten, vooral voor de groendiensten’, zegt zaakvoerder Didier Van Peteghem. ‘De ruime cabine voor twee personen en de gesloten opbouw maken van de StreetScooter vandaag het enige volwaardige elektrische cargovoertuig op de markt.‘ Kadicon hoopt in België 50 tot 100 StreetScooters per jaar te verkopen.

Goedkoop is de StreetScooter, zoals alle elektrische voertuigen, niet. Het kleinste model kost 30.000 euro, het middelste 40.000 euro. ‘Een bedrijfsklant rekent anders dan een particulier’, relativeert Schmitt. ‘Een bedrijf kijkt alleen naar de total cost of ownership op tien jaar. De aankoopprijs ligt iets hoger, maar de brandstof is goedkoper, de remmen verslijten minder snel door de recuperatie van remenergie en je moet alleen vloeistoffen bijvullen voor de ruitenwissers.’

Op de hele levensduur is de StreetScooter even duur als een bestelwagen met een verbrandingsmotor. Alexander Edenhofer Woordvoerder Deutsche Post

‘Op de hele levensduur is de StreetScooter even duur als een bestelwagen met een verbrandingsmotor’, zegt Deutsche Post-woordvoerder Alexander Edenhofer. ‘Wij zouden dit niet doen als een elektrische bestelwagen duurder was in gebruik.’

Productie

De hoge prijs is ook te wijten aan de arbeidsintensiviteit. In de fabriekshal van Düren, waar 45 auto’s per dag van de band rollen, staan amper machines. De montage gebeurt grotendeels handmatig. ‘Wij zijn light asset, wij investeren en automatiseren weinig’, zegt Schmitt.

Plannen om de productie te verhuizen naar goedkopere landen in Centraal-Europa heeft het bedrijf momenteel niet. ‘De performantie van de productie hangt af van de expertise van de werknemers. Lagelonenlanden zijn niet automatisch goedkoper als ze dezelfde kwaliteit moeten leveren.’

Toch loopt niet alles over rozen bij het jonge bedrijf. De voorbije jaren verlieten twee cruciale medeoprichters het bedrijf. De visionaire oprichter, professor Günther Schuh, gooit momenteel hoge ogen met de eGo, de elektrische auto’s die hij in Aken laat bouwen.

Volgens het Duitse tijdschrift Manager Magazin maakte StreetScooter vorig jaar 70 miljoen euro verlies. Deutsche Post is naar eigen zeggen op zoek naar externe partners om de groei van StreetScooter te ondersteunen. Maar volgens de Duitse pers wil postbaas Frank Appel zijn verlieslatende dochter het liefst verkopen. In 2017 circuleerde al het gerucht dat Volkswagen interesse had.

Concurrentie

Intussen krijgt StreetScooter met almaar heviger concurrentie af te rekenen. De Franse autobouwer Renault lanceerde vorig jaar de elektrische Master Z.E, Volkswagen de e-Crafter. De groep Alcopa van de Antwerpse familie Moorkens wil binnenkort e-bestelwagens van het Chinese merk Maxus in België invoeren. Maar StreetScooter is zeker van zijn zaak. ‘Wij zijn de marktleider in Europa’, klinkt het in Düren.

Ingenieur Fabian Schmitt broedt al op nieuwe plannen. Voor de koerierdienst DHL Express ontwikkelt hij momenteel een bestelwagen met brandstofcellen waterstof. Die koeriers leggen 250 kilometer per dag af en dat maakt een gewone StreetScooter voor hen niet geschikt.

‘Als je met een elektrische bestelwagen meer dan 80 kilometer wil rijden, heb je een enorme batterij nodig en moet je erg lang opladen. Met brandstofcellen is het voertuig in vijf minuten opgeladen en kan je veel verder rijden. Voor bestelwagens is waterstof echt wel de toekomst.’