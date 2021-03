Eén schip legt stuk wereldhandel stil

Problemen met één schip in Egypte leiden tot wereldwijd tandengeknars in de logistieke sector en een stijgende olieprijs. Het Egyptische Suezkanaal blijkt een achilleshiel in de wereldhandel, die logistiek getroffen wordt door de coronapandemie.

‘Het schip voor ons is aan de grond gelopen, terwijl het door het kanaal ging. Het zit nu zijwaarts vast. Het lijkt dat we hier nog even zullen zijn…’, postte scheepvaartingenieur Julianne Cona woensdagochtend op Instagram. Ze beschreef hoe sleepboten het schip zonder resultaat probeerden los te duwen en trekken. Ze kon een foto maken aan boord van de Maersk Denver, het containerschip dat net achter het gestrande Ever Given door het 200 kilometer lange Suezkanaal voer.

De Ever Given, een gigantisch containerschip van de Koreaanse rederij Evergreen, raakte geblokkeerd toen het vanuit China op weg was naar Rotterdam. De reden zou een combinatie zijn van motorproblemen, een sterke wind en een slechte zichtbaarheid door opvliegend zand. Het amper drie jaar oude schip is met een lengte van 400 meter een van de grootste containerschepen ter wereld. Veel Belgische scheepsspotters hebben er plaatjes van in hun album, want de Ever Given maakte haar maiden trip in 2018 naar de haven van Antwerpen.

Het schip kwam vast te zitten in een deel van het 200 kilometer lange Egyptische kanalencomplex, waar geen dubbele vaararmen zijn. Daardoor ontstond hinder voor de scheepvaart op de drukke Suezroute, de kortste weg tussen Azië en Europa waarlangs 12 procent van de wereldhandel passeert. Sectorkenners waarschuwen dat onderbrekingen in deze achilleshiel van de wereldhandel op een slecht moment komen, want de coronapandemie zet nu al logistieke ketens in onder andere de chipsector onder druk.

Zeebrugge

Woensdagmiddag lag een honderdtal schepen noodgedwongen voor anker in de Middellandse Zee - de noordelijke toegang van het Suezkanaal - en in de Golf van Suez - de zuidelijk toegang. Een van de schepen in de file richting Europa is de Corcovado LNG, een gastanker die aardgas vanuit Qatar naar Zeebrugge voert. Fluxys Belgium verwacht het schip op 3 april, maar daar zit wat speling op. ‘De crew heeft drie momenten van hoogwater om aan te meren. Als dat niet lukt, zijn er nog mogelijkheden om een ander slot te boeken’, zegt Laurent Remy, de woordvoerder van Fluxys.

De volgende gastanker, de Umm al Amad, wordt op 8 april verwacht in Zeebrugge, maar is de voorbije dagen al door het Suez-kanaal gevaren en bevond zich woensdag in de Middellandse Zee. Op de Belgische gasbevoorrading heeft het voorval geen impact. De aanvoer van aardgas per schip vertegenwoordigt maar een klein deel van de bevoorrading. Via het net van Fluxys kunnen energiebedrijven aardgas invoeren uit alle windstreken.

6% Olieprijs Een vat olie werd 6 procent of 3 dollar duurder.

Anders is het gesteld met de aardolie. De olieprijs steeg met 6 procent uit vrees voor bevoorradingsproblemen, omdat 10 procent van het wereldwijde tankertransport door het Suezkanaal gaat. Bij olietankerrederij Euronav , een afsplitsing van de Antwerpse rederij CMB, liggen 7 van de meer dan 70 schepen in de Arabische regio, maar geen enkel schip ondervindt hinder van de blokkering, zegt woordvoerder Brian Gallagher.

Of er hinder is voor de scheepvaart richting ons land is niet duidelijk. Het Havenbedrijf Antwerpen kon woensdag geen commentaar kwijt. Bij de rederij CMB van de familie Saverys klonk het dat er zich geen schepen van hen in de regio bevonden.

Dat het Suezkanaal geblokkeerd raakt, is de laatste decennia uitzonderlijk. Een klemgeraakte olietanker verhinderde de doorvaart drie dagen in 2004. Toen moesten grote hoeveelheden olie worden overgepompt om het schip los te krijgen. Wat nu zal gebeuren, is onbekend. Vanuit de Egyptische kanaalautoriteiten kwamen geen duidelijke signalen. De werken werden woensdagavond zonder succes gepauzeerd en een eliteteam uit Nederland werd ingevlogen. Het eventueel afladen van containers zou een lastige zaak worden, omdat het schip - dat 20.000 containers kan torsen - geen kraan aan boord heeft.

'Als het een of twee dagen duurt, zijn er geen gevolgen. Duurt het 14 dagen, dan kunnen de gevolgen wel groot worden, omdat alle schepen via Kaap de Goede Hoop moeten.’ Alexander Saverys CEO CMB

Sommige experts waarschuwen voor gigantische problemen voor de wereldwijde haventrafiek. Maar CMB-CEO Alexander Saverys zegt dat het zal afhangen van de timing. ‘Als het een of twee dagen duurt, zijn er geen gevolgen. Duurt het 14 dagen, dan kunnen de gevolgen wel groot worden, omdat alle schepen dan via Kaap de Goede Hoop moeten. Dat traject vergt meer tijd en zal de vraag naar schepen meer vergroten’, zegt Saverys.