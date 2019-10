Elektrische bus rijdt van Brussel-Zuid naar luchthaven Charleroi

Deze week test Flibco.com een nieuwe elektrische pendelbus tussen het station van Brussel-Zuid en de luchthaven van Charleroi. 'We willen onze voertuigen uitdagen', zegt de Belgische directeur Paul De Muynck. 'De test dient om de vereiste laadtijd en het rijbereik te beoordelen en te zien of langere trajecten haalbaar zijn.' Om 200 km te kunnen rijden, moet een bus naar schatting 2,5 uur opladen.

Flibco.com stond al langer in voor de shuttleservice tussen de luchthaven van Charleroi en 17 steden in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Het experimenteert nu met elektrische bussen om de CO2-uitstoot van 127 ton per jaar per voertuig te verminderen. In samenwerking met Voyages Léonard, een Waalse aanbieder van busreizen, wil Flibco.com de trajecten van en naar Brussels South Charleroi Airport groener maken.