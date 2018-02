Essers lijft sectorgenoot Huktra in

De logistieke reus H. Essers lijft de West-Vlaamse chemiespecialist Huktra en zijn 900 tankcontainers in. Daardoor zijn de Limburgers al in 17 landen actief.

Het bedrijf Huktra werd in 1976 opgericht door Roland Van Poucke. Zijn zonen Gerd en Tim namen in 2004 de fakkel over. Het bedrijf was oorspronkelijk een gewone belader, maar specialiseerde zich in het ontwerp en de uitbating van tankcontainers waarin chemische vloeistoffen, chemische poeders en voeding worden getransporteerd. Huktra bezit geen ‘wielen’, maar 900 tankcontainers.

Het familiebedrijf, dat na de overname door H.Essers verder geleid wordt door de Van Pouckes, is goed voor een omzet van 50 miljoen euro, en heeft vestigingen in België, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Essers was in die twee laatste landen niet aanwezig en wordt dankzij de deal dus nog meer internationaal actief.

Grootste werkgever

De overname is een van de grootste die H. Essers de voorbije tien jaar gedaan heeft. Maar de logistieke reus, die sinds de sluiting van Ford Genk de grootste private werkgever van Limburg is, groeide in die periode vooral organisch door een uitgesproken strategie: een keuze voor gespecialiseerde niches en een internationalisering.

H. Essers is met zijn bekende rode vrachtwagens - 1.460 trekkers en 3.050 opleggers - ondertussen actief tot in Argentinië, Turkije en Dubai. Niet zozeer met het vervoer van gewone ‘commodity’-goederen, maar met de hoogtechnologische logistiek van geneesmiddelen, chemische stoffen en diefstalgevoelige goederen, zoals sigaretten en sportschoenen.

Die worden behandeld in slimme, IT-gestuurde magazijnen in heel Europa - samen al bijna 1 miljoen m². Gekoeld, aangepast aan de strenge Seveso-eisen van de chemie en streng bewaakt. Vorig jaar werd bekend dat het logistieke bedrijf zich ook waagt aan het treintransport van en naar China.

Expansiedrift

De expansiedrift, die CEO Gert Bervoets sinds 2013 nog intensifieerde, levert H. Essers al jaren een niet te stuiten jaarlijkse groei op van zo’n 10 procent. Vorig jaar klom de omzet naar 647 miljoen euro, 13 procent meer dan in 2016 (571 miljoen). Volgens Bervoets past de overname van Huktra perfect in de strategie van logistiek met een hoge toegevoegde waarde.

‘Het bedrijf heeft heel wat kennis over het transport van chemicaliën en heeft een uitgebreid netwerk, niet alleen via het wegvervoer maar ook via de spoorwegen’, stelt hij. ‘Die combinatie van transportmodi is de toekomst, want het biedt een antwoord op de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en milieu.’ Bervoets onderstreept ook dat Huktra als familiebedrijf dezelfde normen en waarden deelt als H.Essers.

Heimat

Het bedrijf blijft ook in zijn Genkse heimat investeren. Vorige week gebeurde op de voormalige Ford-site de eerste spadesteek voor een logistieke hal van 30.000 m² waar chemische producten worden behandeld en opgeslagen volgens de Seveso-normen.

In een eerste fase kunnen er 50 mensen aan de slag, later dit jaar komen er een dertigtal bij. Als de hele site - 23 hectare met daarop 160.000 m² aan magazijnen - bebouwd is, zullen er 400 extra jobs gecreëerd zijn. In een eerste fase wordt 17 miljoen euro geïnvesteerd in de site, maar dat zal uiteindelijk oplopen tot 80 miljoen.

Essers’ forse groei gebeurt sinds 2013 onder leiding van Gert Bervoets, die Ivo Marechal als CEO opvolgde. Toen Bervoets aan het roer kwam, was hij al elf jaar aan de slag bij de logistieke reus. Vorig jaar werd het bestuur verder geprofessionaliseerd. Johnny Thijs, de ex-CEO van Bpost, trad toe tot de raad van bestuur.