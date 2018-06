Euronav is grootste onafhankelijke olietankerrederij

Euronav is sinds maandag officieel de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld. De vooruitzichten daarentegen zijn niet meteen de meest denderende ter wereld.

De aandeelhouders van de Amerikaanse rederij Gener8 Maritime keurden maandag de overname goed door Euronav. De Belgische olietankerrederij krijgt er 22 tankers bij en wordt in beschikbare tonnage de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld met een vloot van 77 schepen. Enkel de Chinese staatsrederij Cosco Shipping Energy Transportation (CSET) is groter.

De nieuwe Euronav-vloot telt 43 supertankers met een draagvermogen van 200.000 tot 320.000 ton die tot twee miljoen vaten ruwe olie kunnen vervoeren (VLCC’s) en 28 de helft kleinere Suezmax-schepen. De nieuwe fusierederij baat ook twee mammoettankers (ultra large crude carriers) uit die tot drie miljoen vaten kunnen transporteren en twee tankers voor de opslag van olie.

We zien een toename van het aantal verschrote schepen ceo Euronav Paddy Rodgers

Het doel van de fusie is niet alleen groter worden, maar groter worden en tegelijk sterk blijven, zegt Euronav-topman Paddy Rodgers. ‘Door de fusie kunnen we onze klanten een betere service bieden. Als ze problemen hebben met een schip, hebben we altijd ergens in de wereld een ander schip beschikbaar. Door het grote aantal schepen vergroten we onze kansen om een tanker snel ter plaatse te krijgen als zich een lading aandient. In tegenstelling tot kleinere tankerrederijen beschikken we ook over meer marktdata. Dat geeft ons een voorsprong.’

Euronav houdt na de fusie een sterke balans over - nettoschuld 707 miljoen dollar, 817 miljoen in kas - maar blijft wel kampen met ultralage transporttarieven en een overcapaciteit aan schepen op de markt.

In het eerste kwartaal - dat werd afgesloten met zwaar verlies - kreeg Euronav voor de verhuur van een VLCC gemiddeld 18.700 dollar per dag, in het tweede kwartaal circa 13.000 dollar. Vorig jaar was dat gemiddeld meer dan 40.000 dollar.

Om zijn supertankers break-even te laten draaien heeft Euronav gemiddeld 27.000 dollar per dag nodig. Dat is wel minder dan het gros van de concurrenten, die doorgaans oudere schepen inzetten. Maar het toont aan dat de markt een groot probleem heeft. Er blijven te veel tankers in omloop en zolang er nieuwe schepen op de markt komen en onvoldoende oude schepen verschroot worden, raakt dat probleem niet opgelost.

Maar volgens Rodgers komt er beterschap. ‘Is het niet in het derde of het vierde kwartaal, dan wel in het eerste kwartaal van volgend jaar. We zien een stijging van de olieprijs, een licht herstel van de offshoresector en een lichte stijging van het aantal schepen dat uit de markt wordt genomen om verschroot te worden.’