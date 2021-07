Euronav maakt versneld werk van groenere vloot

Euronav heeft van de vergroening van zijn vloot een topprioriteit gemaakt. De bouw van schepen met motoren die behalve op zware diesel ook op lng of het milieuvriendelijke ammoniak kunnen varen - en dus minder CO2 uitstoten - is een van de speerpunten van Hugo De Stoop, de topman van de grootste onafhankelijke olietankerrederij ter wereld.

Waterstof of groene ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof) is volgens De Stoop de toekomst om de vervuiling van de scheepvaart tegen te gaan. De sector tekent voor 2,8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, evenveel als Duitsland.

Hoge kostprijs

Schepen uitrusten met dual-fuel motoren vergt echter nieuwe technologische ontwikkelingen. Om ammoniak als brandstof te gebruiken moeten zware tanks op het dek van de schepen worden gemonteerd en moet de staalstructuur van de schepen veel steviger. Ook de pijpleidingen aan boord moeten worden aangepast, want ammoniak is corrosief. Dat alles duwt de kostprijs omhoog.

Euronav sloot met HHI een contract voor de bouw van drie 'milieuvriendelijke' Suezmax-schepen en lichtte de optie voor de bouw van een derde VLCC. Suezmax- tankers opereren op kleinere vaarroutes en kunnen 120.000 tot 200.000 ton olie aan boord nemen. VLCC's of 'very large crude carriers' zijn supertankers die varen op de hoofdroutes tussen bijvoorbeeld de Perzische Golf en het Verre Oosten. Zij kunnen tot 320.000 ton transporteren.

De drie Suezmax'en zullen 66 miljoen dollar per stuk kosten. De oplevering is voorzien in het derde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. De kostprijs van de nieuwe supertanker - de eerste twee die kunnen varen op lng werden in april besteld - zal schommelen rond 190 miljoen dollar. Hij wordt in het tweede kwartaal van 2023 opgeleverd.