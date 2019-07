Europa verbiedt lastenverlaging voor e-commerce

De Europese Commissie heeft de Belgische overheid eerder dit jaar verboden een lastenverlaging door te voeren bij bedrijven die actief zijn met een webwinkel.

De Belgische e-commerce staat al jaren onder druk. Doordat de loonkosten hier hoger liggen dan in onze buurlanden en de arbeidsflexibiliteit hier lager is, bouwen veel webwinkels hun magazijn over de grens. Daardoor loopt België duizenden jobs mis.

Donderdag kondigde de Duitse webwinkel Zalando nog aan dat hij in Nederland een nieuw magazijn bouwt, in de plaats van in het Waalse Dour. De vergunningen waren klaar toen Zalando er ruim een jaar geleden de stekker uit trok. Volgens ingewijden knapten de Duitsers af op het gebrek aan flexibiliteit en de hoge loonkosten.

In de praktijk is er niets veranderd en elke maand die voorbijgaat, is een verloren maand. Nu verliezen we opnieuw 1.500 jobs. Dominique Michel topman Comeos

Als onderdeel van een begrotingscontrole vorig jaar kondigde de regering aan dat ze de loonkost voor arbeid in de e-commerce tussen 20 uur en middernacht wilde verlagen. Dat moest de sector sterker maken in de concurrentie met de buurlanden. Handelsfederatie Comeos deed donderdag zijn beklag dat de maatregel nog niet is uitgevoerd. 'In de praktijk is er niets veranderd en elke maand die voorbijgaat, is een verloren maand. Nu verliezen we opnieuw 1.500 jobs', zegt Comeos-topman Dominique Michel.

Het kabinet-De Croo laat in een reactie weten dat de Europese Commissie eerder dit jaar heeft geoordeeld dat de maatregel illegale staatssteun was. De maatregel was naar verluidt te veel gericht op een specifieke sector.