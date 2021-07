Ex-CEO Bpost riskeert jaren cel in de VS

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt oud G4S-topman Jean-Paul Van Avermaet aan wegens illegale prijsafspraken. Daardoor riskeert de vroegere CEO van Bpost tot tien jaar gevangenisstraf.

'Happy to start new challenges.' Die boodschap prijkt sinds kort op het LinkedIn-profiel van de ontslagen Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet. Maar de toekomst van de topmanager ziet er bijzonder duister uit. Een rechtbank in Washington DC klaagt de vroegere topman van de Belgische tak van het beveiligingsbedrijf G4S aan wegens zijn rol in een 'samenzwering om prijzen vast te leggen, biedingen te manipuleren en klanten toe te wijzen voor contracten in het kader van beveiligingsdiensten die de nationale veiligheidsbelangen van de VS in België beschermen'. Dat blijkt uit een persbericht dat het Amerikaanse ministerie van Justitie woensdag publiceerde, en waarover De Standaard bericht.

De Amerikanen baseren hun klacht op een onderzoek naar een 'multimillion dollar contract' uit 2020 om militaire basissen en installaties van de VS en de NAVO in België te beveiligen. De beveiligingsbedrijven G4S, Seris en Securitas spraken vooraf af welk bedrijf het contract zou winnen en wie welke prijs zou bieden. De kartelafspraken begonnen in de lente van 2019 en duurden tot de zomer van 2020. Die timing is opmerkelijk aangezien Van Avermaet in november 2019 werd voorgesteld als nieuwe CEO van Bpost. Dit voorjaar zette het postbedrijf de manager onder druk van de federale regering aan de deur.

In de aanklacht geven de Amerikaanse overheden extra details over hun onderzoek. Van Avermaet zette op 17 september 2019 een ontbijtmeeting op met Danny Vandormael, toenmalig CEO van Seris België, en Ingrid Merckx, CEO van Securitas, om de prijsafspraken te bespreken. Vandormaels rechterhand Peter Verpoort vroeg de concurrenten later per e-mail een lijst met belangrijke contracten voor 2020 voor te bereiden. Seris-CEO Vandormael stuurde Merckx versleutelde berichten met de vraag een offerte in te dienen tegen de kunstmatig hoge prijs die hij voorstelde, in ruil voor een ander dossier waar hij Securitas liet winnen.

Naast Van Avermaet worden ook Vandormael, Verpoort en de Franse groep Seris zelf in beschuldiging gesteld. G4S bereikte vorige week een minnelijke schikking met de Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf pleitte schuldig en betaalt een boete van 15 miljoen dollar. G4S zette eerder 50 miljoen euro opzij voor mogelijk boetes in het Amerikaanse, maar ook Belgische kartelonderzoek. Securitas en zijn ex-CEO Merckx, in het Amerikaanse document als 'Individual 3' omschreven, ontspringen als eerste klokkenluiders de dans.

Van Avermaet en co. riskeren een gepeperde straf. 'De gedaagden worden elk aangeklaagd voor een schending van de Sherman Act, wat een maximumstraf van tien jaar in de gevangenis en een boete van 1 miljoen dollar per persoon en 100 miljoen dollar per bedrijf betekent', stelt het persbericht. Volgens De Standaard kan de maximumstraf gereduceerd worden tot twee jaar cel en een geldboete van 100.000 dollar als de gedaagden schuldig pleiten. Van Avermaet, die vrijdag niet wilde reageren, hield bij Bpost altijd vol dat hem niets te verwijten valt.

We zijn vastbesloten zij die proberen om Amerikaanse overheidsprogramma's uit te buiten voor de volle omvang van de wet verantwoordelijk te stellen. Richard A. Powers Assistant Attorney General