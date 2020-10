Ex-kabinetschef Magnette nieuwe financieel directeur NMBS

Lorand is sinds 2018 directeur strategie en juridische zaken bij de NMBS. Voordien was de handelsingenieur al tien jaar bestuurder bij het spoorbedrijf. De Waal verzamelde jarenlang politieke ervaring als kabinetschef van toenmalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) en voordien van Waals minister Jean-Claude Marcourt (PS).

Belangrijke mandaten

Ook zijn voorganger Olivier Henin verhuisde van een kabinet naar de NMBS. Henin was acht jaar kabinetschef van toenmalig federaal vicepremier Didier Reynders (MR). In 2015 werd hij CFO van het spoorbedrijf. Henin kondigde deze week zijn overstap aan naar de Belgische luchtvaartholding Blueberry, die de toeleveranciers Sabena Aerospace en Sabca overkoepelt. De opvolger van Henin moest ook Franstalig zijn om de taalevenwichten in het directiecomité te respecteren.