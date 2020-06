Extra treinen uit Antwerpen voor als de Rijn droogvalt

Lineas gaat deze zomer vanuit Antwerpen extra vrachttreinen inzetten naar Duitsland. Het spoorbedrijf verwacht dat door de droogte het scheepstransport op de Rijn kan stilvallen.

De Maas zakte zaterdag tot haar laagste peil ooit gemeten. In de Donau in het zuiden van Duitsland kunnen vrachtschepen amper nog varen en ook over de cruciale transportroute over de Rijn is er ongerustheid. Door de voorjaarsdroogte bestaat de vrees dat het waterpeil weer te ver zal zakken, waardoor de scheepvaart op de belangrijkste levensader van de Duitse industrie in het gedrang komt. In 2018 kwam het verkeer op de Rijn al eens tot stilstand. Fabrieken raakten niet meer bevoorraad en moesten noodgedwongen de deuren sluiten.

De Belgische spoorvervoerder Lineas, het vroegere NMBS Logistics, verwacht dat de droogte deze zomer weer toeslaat en de logistiek over water bemoeilijkt. De grootste private spooroperator van Europa gaat daarom extra goederentreinen inzetten vanuit de haven van Antwerpen. Vanaf 15 juni gaat het bedrijf zijn vrachtcapaciteit langs de Rijn bijna verdubbelen.

Op de Donau was het vorige week al zover en konden schepen met een diepgang van 1,3 meter niet meer varen. Gisèle Maes CEO Victrol

Iedere week worden tot drie extra treinen ingezet naar Zwitserland en tot drie extra naar Oostenrijk en Slovakije. Op beide trajecten langs de Rijn kunnen bedrijven extra volumes boeken als het door de lage waterstanden te moeilijk wordt per binnenschip goederen te transporteren. Bedrijven kunnen ook tot drie extra treinen per week aanvragen naar Mannheim, Stuttgart en Karlsruhe.

‘Met dat extra aanbod gaan we nu naar klanten’, zegt woordvoerder Evelyne Van Cleven. ‘We verdubbelen onze containercapaciteit en kunnen daarnaast 10.000 ton extra goederen per week transporteren. We willen anticiperen op de vraag van veel Nederlandse en Duitse industriebedrijven, die met argusogen de situatie op de Rijn volgen en vrezen dat het scheepstransport gehinderd zal worden.’

Gletsjers krimpen

Aan het meetpunt in Kaub, een traditioneel knelpunt tussen Bonn en Mannheim, zakte het waterpeil in de vaargeul woensdag voor het eerst dit jaar onder 2 meter. Schepen kunnen er niet meer met een volle lading varen. In het dramajaar 2018 zakte het water tot 1,3 meter en kwam het scheepsverkeer bijna volledig stil te liggen. Het leidde tot grote bevoorradingsproblemen voor de industrierijke regio.

Gisèle Maes, CEO van de Antwerpse rederij Victrol en voorzitter van het Vlaamse Kenniscentrum Binnenvaart, is opgetogen dat er eindelijk wat regen valt. ‘We zullen zien. Niemand weet of we weer problemen gaan krijgen zoals in 2018’, zegt ze. ‘Als het een of twee weken goed regent, kan dat veel verschil maken.’

De Europese rivieren hebben de laatste jaren vaker te kampen met watertekorten. Door de opwarming van de aarde zijn de gletsjers in de Alpen geslonken. In de zomer is er zo minder aanvoer van smeltwater uit de bergen, waardoor rivieren als de Rijn afhankelijker worden van regenval.

‘Er ligt nog maar weinig sneeuw in de Alpen en het waterpeil in het Meer van Konstanz, dat als buffer dient, is al behoorlijk gezakt’, zegt Maes. ‘De situatie op de Rijn is nog niet dramatisch, maar de droogte mag niet blijven duren. Op de Donau was het vorige week al zover en konden schepen met een diepgang van 1,3 meter niet meer varen. De voorspelde regen is meer dan welkom.’

België telt een vloot van ongeveer 1.200 binnenschepen. Een groot deel voert transporten uit vanuit de Antwerpse haven via de Rijn-Scheldeverbinding door Nederland om goederen te transporteren van en naar de belangrijkste Duitse industriegebieden langs de Rijn.

Maas zakt naar diepterecord

Ook voor het Albertkanaal, dat de Antwerpse haven via de Maas verbindt met Luik, is er reden tot ongerustheid. Het waterpeil van de Maas zakte woensdag in Lanaken tot het laagste punt sinds de start van de metingen in 1987.

Het is het punt waar de rivier voor watertoevoer zorgt in het Albertkanaal, waarlangs bedrijven liggen zoals Tessenderlo Chemie, het distributiecentrum van Nike in Laakdal of de site van Umicore in Olen. Als het water te ver zakt, komen er beperkingen voor scheepvaart, industrie, maar ook voor de drinkwaterproductie, die in Antwerpen grotendeels afhankelijk is van het Albertkanaal.

Binnenschippers zijn bezig zich aan te passen aan de nieuwe realiteit met droge zomers en lage waterstanden. ‘Er worden volop schepen gebouwd met nieuwe staalsoorten zodat ze minder diepgang hebben’, zegt Maes. ‘Wij hebben moderne schepen in aanbouw die zelfs bij een zeer beperkte diepgang nog een paar 100 ton extra kunnen vervoeren.'