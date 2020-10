Families achter heftruckgroep TVH gaan uit elkaar

In 50 jaar van 0 naar 1,7 miljard euro omzet

Het succesverhaal van TVH begon in 1969, toen de vrienden Paul Thermote en Paul Vanhalst een handeltje begonnen in heftrucks die het leger had afgedankt. Vijftig jaar later draait de groep een omzet van 1,7 miljard euro (2019), een verviervoudiging tegenover 2006. Er werken 6.700 mensen, van wie 2.500 in Waregem.

Bij de herschikking van de groep, met de opsplitsing in TVH Parts en Mateco in 2018, trokken de familiale aandeelhouders zich terug uit de operationele leiding. Na het plotse overlijden van Paul Vanhalst in 2002 was Paul Thermote de zaken blijven aansturen, samen met zijn twee dochters Ann en Els, en Pascal Vanhalst.

Die zitten nu alleen nog in de raden van bestuur van zowel Mateco als TVH Parts. Daar hebben ook externe bestuurders hun intrede gedaan. Bij Mateco is Luc Missorten, ex-CEO van Corelio en bestuurder bij Ontex, Barco en Recticel, sinds 2018 extern bestuurder. Bij TVH Parts werd dat Jan Van der Stichele, voorzitter van Lotus Bakeries en van de voedingsfederatie Fevia. Behalve de familieleden is Patrick Lecluyse, ex-CEO van Betafence en ex-CEO van Van Moer Logistics, de enige verbinding tussen beide. Hij is voorzitter van beide bestuursraden.

Vraag naar de winst of het jaarlijkse investeringsbudget van TVH Group en de CEO's Dominiek Valcke en Armin Rappen houden het bij het antwoord 'significant'. 'Wat ik wel kan verklappen is onze ambitie: over enkele jaren willen we met de hele groep de kaap van 2 miljard euro omzet ronden', klonk het vorig jaar in een interview met beiden.

Het tekent het bedrijf, dat zich al jaren in een waas van mysterie hult. De groep bestaat uit een wirwar van honderden vennootschappen, en publiceert geen geconsolideerde resultaten, noch in België noch in Luxemburg, waar Quertus, de overkoepelende holding van de familie, is ondergebracht.