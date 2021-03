Families herschikken belangen in heftruckreus TVH

De herschikking van het aandeelhouderschap van de twee onderdelen van de heftruckreus TVH is een feit. De tweede fase gaat nu in: het zoeken van een minderheidspartner voor de onderdelendivisie TVH Parts.

In oktober vorig jaar berichtte De Tijd over de op til staande operatie. Die houdt in dat de twee families achter de heftruckgroep TVH uit elkaar gaan en het familiebedrijf opsplitsen. De familie Vanhalst wordt voor 100 procent eigenaar van de machinedivisie Mateco - tegenover 50 procent tot nu toe. De onderdelendivisie TVH Parts komt voor 60 procent terecht bij de familie Thermote. Voor de resterende aandelen (40%) gaat Pascal Vanhalst - in overleg met de Thermotes - op zoek naar een externe partner.

Het eerste deel van de hertekening van het miljardenbedrijf is achter de rug, vernam De Tijd van meerdere bronnen. Pascal Vanhalst heeft Mateco voortaan volledig in handen en hij verkocht twee keer 5 procent in TVH Parts aan de twee zussen Thermote. Zij bezitten nu 60 procent van de aandelen.

Geen sinecure

Nu kunnen ze werk maken van een zoektocht naar de externe partner voor de resterende 40 procent. Dat wordt geen sinecure, want TVH Parts is veeleisend over het type partner dat aan boord komt. Zo wil het niet horen van een private-equityfonds dat slechts voor enkele jaren instapt. 'We willen niet belanden in een agressieve situatie met zware schuldhefbomen', zei CEO Dominiek Valcke (TVH Parts) daarover in oktober. Internationale vermogensbeheerders, pensioenfondsen en/of grote families komen wel in aanmerking.

Wat het aantal kandidaten ook inperkt, is de omvang van het dossier. De precieze financiële cijfers van het discrete TVH Parts zijn niet bekend en het is daarom moeilijk in te schatten voor hoeveel die 40 procent zal worden verkocht. Op basis van een geschatte - en onbevestigde - brutobedrijfswinst (ebitda) van 250 à 350 miljoen euro wordt het hoe dan ook 'een deal met negen nullen'.

'Maar het gevoel van de familie Thermote bij de betrokken investeerder wordt minstens even belangrijk als de prijs', zei een waarnemer in de herfst. Naar alle waarschijnlijkheid blijft Valcke aan boord als CEO van het onderdelenbedrijf. Dus met hem en zijn team moet er ook een fit zijn.

Uitzondering

Er is een uitzondering in het hele splitsingsverhaal. De nv TVH Equipment, de Belgische tak van Mateco waar het 50 jaar geleden allemaal begon, blijft in handen van beide families via een joint venture.