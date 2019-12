Fernand Huts pompt 156 miljoen in Katoen Natie en Indaver

Chemische recyclage

Beide bedrijven kennen een sterke groei en komen geregeld in het nieuws met overnames en nieuwe projecten. Zo raakte in september nog bekend dat Indaver een vergunning kreeg voor een nieuwe fabriek voor chemische recyclage in de Antwerpse haven.

De financiering van de kapitaaloperaties is geen probleem voor Huts. Hij staat bekend als erg vermogend. In oktober bleek nog dat de Luxemburgse holding Katoen Natie hem over 2018 een dividend uitkeerde van ruim 350 miljoen euro. 'Het meeste van dat geld dient voor overnames of investeringen', zei Huts toen.