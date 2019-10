Fernand Huts strijkt dividend van ruim 350 miljoen euro op

Het Antwerpse concern Katoen Natie keert eigenaar Fernand Huts over 2018 een dividend uit van 354,8 miljoen euro. Dat is ruim het dubbele van het jaar ervoor.

Vooral onder impuls van Fernand Huts, een van de bekendste ondernemers van het land, is Katoen Natie uitgegroeid tot een reus die logistieke en andere diensten levert aan ondernemingen. De groep had vorig jaar gemiddeld zo’n 14.200 mensen in dienst - tegen 13.500 in 2017 - en is actief in 40 landen.

De groei, mede door overnames, weerspiegelt zich ook in de cijfers. Vorig jaar was Katoen Natie, volgens de enkele weken geleden gepubliceerde jaarrekening, goed voor een geconsolideerde omzet van 1,99 miljard euro. Dat is bijna 9 procent meer dan het jaar ervoor. Als de ‘andere operationele inkomsten’ van 46,5 miljoen euro, onder meer uit hernieuwbare energie, worden meegerekend, gaat de groep zelfs vlot over de symbolische grens van 2 miljard euro.

We zien 2018 als een jaar waarin we ons klaarmaakten voor de toekomst. fernand huts ceo katoen natie

Ondanks de omzetgroei sluit Katoen Natie het jaar af met een lagere nettogroepswinst van 139,5 miljoen euro. Dat is bijna een derde minder dan de 205 miljoen van het jaar ervoor. In een toelichting schrijft Huts dat vooral toe aan twee redenen. ‘We betaalden een pak meer belastingen, bijna 52 miljoen euro tegenover 35 miljoen het jaar ervoor. Bovendien hadden we veel extra onkosten door investeringen in informatica. We hebben al onze netwerken vernieuwd. De oude hielden door onze groei niet meer stand en veroorzaakten uitval en vertragingen, terwijl onze klanten in realtime willen weten hoe het met hun goederen gesteld is. Vandaar een enorme investering om de netwerken up-to-date te krijgen. We zien 2018 als een jaar waarin we ons klaarmaakten voor de toekomst.’

Overnametempo

Katoen Natie heeft vertrouwen in die toekomst, ondanks de lagere winst. Dat toont ook het overnametempo. Gisteren meldde het concern de inlijving van een stuk van de Poolse tak van de Nederlandse transport- en logistieke groep Nijhof-Wassink.

Het gaat om de opslagactiviteiten van het logistieke centrum van Nijhof-Wassink in het Poolse Kutno, met 42 silo’s en vijf loodsen. Met de deal verstevigt Katoen Natie zijn marktleiderschap in de logistiek voor de (petro)chemische industrie. Het zal trouwens meteen beginnen bij te bouwen in Kutno.

De andere overname deze week was de Antwerpse transportgroep Joosen. ‘Binnenkort volgt nog een overname’, zegt Huts. ‘Maar het grootste stuk van onze groei gebeurt op eigen kracht.’

Financiële vuurkracht hebben Katoen Natie en Huts voldoende. De groep had eind vorig jaar een eigen vermogen van ruim 1,3 miljard euro. Huts streek een dividend op van bijna 355 miljoen euro, dat vorig jaar in twee schijven werd uitbetaald. Het verschil met de 152 miljoen van het jaar ervoor is opvallend. Maar Huts heeft niet meteen speciale plannen. ‘Het meeste van dat geld dient voor overnames of investeringen.’