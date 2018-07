Fietspaspoort Velo-Pass uit startblokken

Wilt u uw fiets registeren om de kans op diefstal te verkleinen of de kans op teruggave te verhogen? Vanaf volgende week kan dat met Velo-Pass, een nationaal registratiesysteem met een centrale databank.

De koepel van de Belgische fietsensector, Traxio Velo, heeft een app ontwikkeld waarmee fietshandelaars (en -eigenaars) hun fietsgegevens kunnen invullen op de Velo-Pass. Die gegevens gaan van het jaar van aankoop, het merk, het framenummer, het batterijnummer, het onderhoudsschema, een scan van de factuur, de verzekering, foto’s van de fiets tot info over de nieuwe eigenaar. De gegevens zijn leesbaar via een beveiligde QR-code die een fietsenhandelaars op de fiets aanbrengt.

‘Het hoofddoel van het fietspaspoort is diefstal tegengaan’, zegt Guy Crab van Traxio. Als iemand een fiets binnenbrengt bij een fietsenhandelaar of iemand een fiets tweedehands (ver)koopt, kan je via het fietsenpaspoort zien of hij gestolen is. ‘De voorwaarde is natuurlijk dat hij een QR-code heeft.’

Traxio gaat de fietshandelaars aansporen een QR-code aan te brengen op alle nieuwe fietsen. Voor oude fietsen moet daarvoor 16 euro worden betaald.

De Velo-Pass bespaart ook tijd als je fiets gestolen is. Crab: ‘Het eerste wat de politie vraagt als je een aangifte komt doen over een gestolen fiets is: bewijs eens dat het je fiets is. Met de Velo-Pass is dat onmiddellijk gebeurd.’

Velo-Pass krijgt de steun van de steden Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Genk en Leuven en de FOD’s Mobiliteit en Economie. De app heeft ook een weblink voor aangifte bij de politie en de mogelijkheid een pv te uploaden.

In ons land worden naar schatting 100 fietsen per dag gestolen. Dat zijn enkel de fietsen waarvoor een aangifte is gebeurd. Maar slechts een op de drie mensen geeft een diefstal van zijn fiets aan. In de praktijk worden dus drie keer meer, fietsen gestolen is bij de Fietersbond te horen. ‘In Brussel geeft elke fietseigenaar drie diefstallen aan op vijf jaar’, aldus Crab.