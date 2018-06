Forser krimpende postmarkt gaat Bpost pijn doen

Bpost verwacht dat de daling van de brievenpost tegen 2022 stijgt naar 9 procent. Dat betekent dat Bpost verplicht wordt meer in de kosten te snijden en het moeilijk wordt om het personeel te ontzien.

Bpost verstuurde steeds minder brieven en die daling dreigt problematisch te worden. Vorig jaar verstuurde het Belgische postbedrijf - dat in ons land een quasi-monopolie heeft op geadresseerde post - 5,8 procent minder binnenlandse brieven.

9% Brievenpost Bpost verwacht dat de binnenlandse postmarkt tegen 2022 zal krimpen met 9 procent per jaar.

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg dat percentage naar 6,6 en voor het hele jaar houdt Bpost-topman Koen Van Gerven rekening met een daling van 7 procent. Tegen 2022, zo liet Bpost vandaag voor de aanvang van zijn investeerdersdag weten, zal de daling van het postvolume naar 9 procent kunnen oplopen.

Prijsherzieningen

Als vuistregel kan je stellen dat Bpost een volumedaling tot 6 procent probleemloos kan compenseren met een mix van hogere prijzen en kostenbesparingen. Analisten gaan er vanuit dat de snellere daling van het postvolume, zoals nu, extra maatregelen en kostenbesparingen zal vereisen. Bpost zegt vandaag zelf dat het 'prijsherzieningen en bijkomende productiviteitsverbeteringen' plant. Maar details worden niet gegeven.

Die prijsherzieningen zijn sowieso al bezig. Bpost verhoogde dit jaar de prijs van de postzegel - tegen de zin van regelgever BIPT - en heeft van de Belgische overheid, die meerderheidsaandeelhouder is, het fiat gekregen om de postzegelprijs ook volgend jaar te verhogen. Over nieuwe prijsverhogingen voor de volgende jaren moet opnieuw onderhandeld worden.

Nieuwe non-prior

Topman Koen Van Gerven liet onlangs in onze krant ook uitschijnen dat hij terug wil naar een tijd van verschillende tarieven - remember het afgeschafte prior en non-prior - en gedifferentieerde prijzen. Een verdeling van brievenpost die pas drie dagen later aankomt, is een van de pistes die wordt bekeken. Dat zal in het beheerscontract tegen eind 2020 worden besproken.

Bpost wil ook de persdistributie heronderhandelen. Nu krijgt het postbedrijf 270 miljoen euro van de overheid voor de verdeling van kranten voor 7.30 uur, voor de verdeling van tijdschriften, het handhaven van zijn postkantoren en het ronddelen van pensioenen. Blijkbaar hoopt Bpost daar op meer geld, of minder taken.

Personeel

Een verlaging van het aantal postrondes is voorlopig niet aan de orde. Van Europa is elk postbedrijf dat de universele dienstverlening uitvoert - in Belgiƫ is dat Bpost, in Nederland PostNL - verplicht zes keer per week post rond te delen.

Bpost zal gezien de daling van het postvolume ook moeten snoeien in de personeelskosten. Bpost is zeer arbeidsintensief: de personeelskosten bij Bpost bedragen 60 procent van de totale kosten van de postbezorger. Nu zijn er bij Bpost, dat eind vorig jaar 24.800 mensen te werk stelde, jaarlijks 1.200 tot 1.300 mensen die op natuurlijke wijze het bedrijf verlaten (pensioen, andere job). Die worden niet allemaal vervangen.

De hamvraag is hoe lang Bpost gedwongen ontslagen kan vermijden om de dalende binnenlandse brievenpost - die vorig jaar goed was voor 1,3 miljard euro omzet of 45 procent van de groepsomzet - op te vangen. Hoeveel de brievenpostdivisie bijdraagt tot de winst, wil Bpost niet kwijt. Feit is wel dat binnenlandse brievenpost en het retailnetwerk (postkantoren en banken) een winstmarge halen van circa 20 procent.