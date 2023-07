Frans-Belgische palletgroep PGS trekt naar Nederland

De Frans-Belgische palletgroep PGS landt via een overname nu ook in Nederland.

PGS Group is van oorsprong Frans. Maar ook deels Belgisch: de groep wordt geleid door de West-Vlaming Luc Grauwet. Die werd door de verkoop van zijn bedrijf aan PGS er ook de tweede grootste aandeelhouder van. Bovendien is PGS in ons land naar omzet groter dan in Frankrijk, al scheelt het niet veel en komt een deel van die inkomsten uit Frankrijk. PGS is ook marktleider in ons land, in concurrentie met het Limburgse Foresco, dat zich vooral toespitst op de Benelux.

500 miljoen PGS Group PGS Group draait een omzet van ruim een half miljard euro.

Nu voert PGS Group de concurrentie met Foresco op met de overname van het Nederlandse Den Doelder Pallets. De overname komt er na een nauwe samenwerking met Den Doelder en past in de consolidatiestrategie van PGS om zijn positie op de Europese markt te versterken. Het breidt met de deal zijn aanwezigheid uit naar Nederland, waardoor PGS nu actief is in negen landen.