Franse beursraider Bolloré verdacht van omkoping

De zakenman Vincent Bolloré is door het Franse gerecht in verdenking gesteld van het omkopen van buitenlandse functionarissen. De groep Bolloré heeft grote havenactiviteiten in Afrika.

Vorige week nog gaf Bolloré onverwacht het voorzitterschap van mediagroep Vivendi door aan zijn zoon Yannick. Het was de eerste stap naar het afstaan van de controle over het bijna 200 jaar oude familiebedrijf Bolloré dat bestaat uit een allegaartje van mediabelangen (Havas), de autodeeldienst Autolib, plantages (Socfin) tot tal van havenconcessies in Afrika. In ons land was hij jarenlang actief bij holdings als Nord Sumatra.

Deze week kreeg het imago van de Bretonse bedrijfsraider een knauw toen hij door het Franse gerecht werd opgepakt en verhoord rond een corruptieonderzoek. Volgens persagentsschap AFP is hij woensdagavond in verdenking gesteld voor 'het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen', 'medeplichtigheid aan misbruik van vertrouwen' en 'schriftvervalsing en gebruik van valse stukken'.

Afrika

De zaak draait rond een aantal havenconcessies voor containerterminals van de groep Bolloré in Togo en Guinee. Het gerecht vermoedt dat de directie van de groep Bolloré in 2010 haar communicatiefiliaal Havas heeft gebruikt om gemakkelijker tot bij de regeringen van Guinee en Togo te geraken. Ze deed dat door advies- en communicatieopdrachten aan een lagere prijs aan te bieden. Het doel was om de havenconcessies van de winstgevende containerterminals te verkrijgen.

'Vincent Bolloré blijft onschuldig en kan nu eindelijk toegang krijgen tot het dossier om te kunnen antwoorden op deze ongegronde beschuldigingen', verklaarde zijn woordvoerder.