Geen gratis omboeking voor TUI-klanten met schrik voor Boeing

Na de ramp met zo'n toestel van Ethiopian Airlines afgelopen weekend, de tweede crash met een Boeing 737 Max 8 in korte tijd, houden China, Indonesiƫ en Ethiopiƫ toestellen van dat type aan de grond. In Europa is TUI met 15 toestellen een belangrijke afnemer. Aanvankelijk zag de touroperator geen enkel probleem om verder te vliegen, maar nu is er toch een interne evaluatie aan de gang.