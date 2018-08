Geen nieuwe ontgoochelingen bij Bpost

Bpost is op schema om zijn doelstellingen, geformuleerd in juni, te halen. De analisten hadden voor het tweede kwartaal wel nog iets betere bedrijfskasstroom (ebitda) en ebit verwacht.

Het was uitkijken naar de resultaten van Bpost voor het eerste halfjaar. Analisten gingen er van uit dat de cijfers voor het tweede kwartaal wel eens zwaar zouden tegenvallen, net als vorig jaar én in het eerste kwartaal. Al bij al lijken ze nog mee te vallen.

De omzet steeg met 32,7 procent tot 928,4 miljoen euro. Dat is beter dan de consensus van de analisten (911,0 miljoen euro). De daling van het binnenlands postvolume lis aanvaardbaar (-4,1 procent). Op vergelijkbare basis is er sprake van een daling met 9,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 en een daling met 3,1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

De genormaliseeerde ebitda daalde in vergelijking met het jaar voordien met 11,9 procent naar 140,4 miljoen euro. Dat blijft onder de verwachtingen van de analisten (142,5 miljoen euro). De daling wordt toegeschreven aan hogere organische kosten.

De genormaliseerde ebit blijft ook onder de verwachtingfen door een daling met 24,6 procent tot 102,6 miljoen euro. De consensus lag op 105,0 miljoen euro. De marge daalde daarbij van 19,4 procent naar 11,1 procent.

Koen Van Gerven, de CEO van B post, benadrukt dat de resultaten in de lijn liggen van de verwachtingen die in juni waren geformuleerd. Hij wijst op de sterke organische groei in de pakjesafdeling (+25,8 procent) door de opmars van e-commerce in België en Nederland.

Hij verwacht een beter tweede halfjaar. Dat is wel seizoensgebonden. Het bedrijf is volgens de CEO op schema om over heel 2018 een genormaliseerde ebitda te leveren aan de onderzijde van de vooropgestelde vork van 560 à 600 miljoen euro.

Prognose

Voor het hele jaar 2018 wordt uitgegaan van een daling van het postvolume met 7 procent, gedeeltelijk gecompenseerd door een prijs/mix effect van + 4 procent.

Er wordt voor de pakjesdienst een dubbelcijferige groei verwacht met wel een negatieve prijs/mix evolutie (-3 à -6 procent).

Radial, dat Bpost kocht voor 700 miljoen euro, blijft een zorgenkind. De ebitda van het Amerikaanse bedrijf heeft het nog steeds moeilijk. Productiviteitsverbeteringen zijn er nog niet in staat de kosten voor de webstore en de hogere kosten van medische kosten in inflatie te compenseren. Bpost-CEO Koen Van Gerven stuurde oudgediende Pierre Winand naar de Verenigde Staten om het tij te keren.

Er wordt een dividend van minstens 1,31 euro per aandeel vooropgesteld. Dat betekent een dividend dat minstens gelijk is aan dat van vorig jaar. De analistezn gaan uit van 1,31 euri per aandeel.

Het aan deel van Bpost sloot woensdag af op ... euro. De koers zit in de buurt van haar historisch dieptepunt.