Geen verrassingen bij beursnieuweling Shurgard

De resultaten van Shurgard, de aanbieder van opslagruimte die eerder deze maand naar de beurs trok, liggen voor het derde kwartaal in de lijn van de verwachtingen.

Door de stijging van het aantal opslagsites steeg de opslagcapaciteit van Shurgard in het derde kwartaal met 4,6 procent tot 1.146.000 vierkante meter. Het aantal verhuurde vierkante meter steeg met 3,0 procent tot 1.101.000 euro.

De bezettingsgraad daalde in het derde kwartaal licht tot 88,8 procent (-0,6 procent). Over de eerste negen maanden was er een daling met 0,5 procent tot 87,1 procent.