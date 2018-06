Goldman Sachs vloert Bpost

Twee dagen voor een belangrijke analistendag in Zaventem verlaagt Goldman Sachs het koersdoel voor Bpost van 23 tot 18 euro. Het advies blijft 'neutraal/aantrekkelijk'. Het aandeel krijgt dinsdagmiddag een klap van 2,2 procent tot 14,72 euro. Even bedroeg het koersverlies 6 procent. Het aandeel flirt met de laagste koers ooit.

Bij de jaarresultaten in maart bleek dat CEO Koen Van Gerven zich heeft verslikt in de overname van het Amerikaanse Radial. Bij de eerstekwartaalresultaten bleek dan weer dan Bpost de kosten niet onder controle heeft.

Sinds de jaarresultaten is het aandeel gehalveerd. 'Het zal tijd vergen voordat Bpost het vertrouwen van de markt kan terugwinnen. Vermoedelijk moet het eerst verschillende kwartalen op rij bewijzen leveren dat het in de eerste plaats de personeelskosten en de situatie in de VS onder controle heeft', besluit Devos.