Gratis pakjesbezorging duwt DPD verder in het rood

DPD, de pakjesafdeling van de Franse post, verloor vorig jaar in België opnieuw miljoenen.

De Belgische pakjesmarkt blijft DPD zorgen baren. De pakjesdochter van de Franse post, bekend van de witte bestelwagens met zwart-rode logo, boekte in 2017 voor het tweede opeenvolgende jaar een bedrijfsverlies van 3,8 miljoen euro.

Netto ging DPD net als in 2016 opnieuw 7,2 miljoen euro in het rood. Het pakjesbedrijf stapelde de voorbije drie jaar al 18 miljoen euro aan nettoverliezen op in België.

Door de groeiende populariteit van het onlinewinkelen heeft DPD nochtans alsmaar meer werk. Het bedrijf bezorgde vorig jaar meer dan 17 miljoen pakjes in België, 23 procent meer dan in 2016. De omzet steeg in 2017 'maar' met 17 procent naar 134 miljoen euro.

Marktleider Bpost

De Fransen slagen er duidelijk niet in de groeiende omzet om te zetten in winst. Pakjes bezorgen aan particulieren is dan ook een erg dure zaak. Belgen zijn er verslaafd aan geraakt om pakjes gratis thuis te laten leveren. Vaak moeten bezorgers terugkomen als de klant niet thuis is.

Bovendien zijn de marges op de consumentenmarkt (B2C) minimaal. Bpost, dat meer dan de helft van de B2C-markt in handen heeft, bepaalt de prijzen en kan die dankzij de inkomsten van de brievenpost erg laag houden.

PostNL profiteert van de populariteit van Nederlandse webwinkels, zoals Bol.com, in België. GLS, onderdeel van de Britse post, focust op de rendabelere B2B-markt. En spelers als DHL of UPS kunnen terugvallen op een enorm internationaal netwerk.

DPD, wiens roots op de bedrijvenmarkt ligt, krijgt bijgevolg klappen op de B2C-markt, waar de Fransen in heel Europa absoluut marktaandeel willen winnen. DPD moest daarom in België al een kostelijke reorganisatie doorvoeren om beter mee te kunnen op de boomende consumentenmarkt.

Minder verlies

Toch toont DPD zich in de jaarrekening positief over de cijfers. Ondanks een niet-recurrente bedrijfskost van 1,2 miljoen euro maakte het bedrijf namelijk 22.000 euro minder verlies dan in 2016.