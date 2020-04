Groenten en fruit trotseren coronavirus

De aanvoer van fruit en groenten naar Europa ondervindt nauwelijks hinder door het coronavirus. Ook de prijzen stijgen niet noemenswaardig.

Krijgen we straks een tekort aan bananen, kiwi's of citroenen als gevolg van de wereldwijde coranacrisis? 'Voorlopig zeker niet', zegt Johan Claes van Sea-Invest. 'Tenzij het volledig ontploft in Nieuw-Zeeland en men totaal geen mensen meer vindt om kiwi's te plukken. Voor de producten die wij behandelen - kiwi's, appelen, peren, citrusfruit, bananen, ananas, steenfruit - is het business as usual. Er is een beetje minder aanbod omdat sommige productielanden door de lockdown minder efficiënt plukken of transporteren, maar wij werken op normale kracht, capaciteit en snelheid.'

De Gentse havengroep Sea-Invest behandelt via zijn terminals van BNFW in Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam en Hamburg jaarlijks meer dan 2 miljoen ton fruit en is een van de grootste overslagbedrijven van fruit en fruitsappen ter wereld. Maandag komt aan de terminal in Zeebrugge het eerste kiwischip toe, zoals gepland. Claes: 'Ook de havenarbeiders werken zoals anders. Met dat verschil dat er veel meer veiligheidsmaatregelen zijn, wat ons uiteraard ook meer kost.'

Supermarkten

We zien geen druk op de prijzen. Voor ons is er geen impact van corona op groenten en fruit. Roel Dekelver Woordvoerder Delhaize

De supermarkten vrezen evenmin voor een tekort. 'De aanvoer van citrusvruchten vanuit Spanje verloopt iets moeilijker door de strengere grenscontroles, maar voor alles wat per schip wordt aangevoerd, is er geen probleem', zegt Roel Dekelver van Delhaize. Hij verwacht geen prijsstijgingen. 'Er wordt veel minder geleverd aan de horeca maar dat wordt gecompenseerd door leveringen aan winkels. Er is ook veel aanbod van Belgische producten. We zien geen druk op de prijzen. Voor ons is er geen impact van corona op groenten en fruit.'